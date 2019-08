Los sindicatos del transporte de mercancías amenazan con movilizaciones en la Región

Los sindicatos CC OO, UGT y USO han explicado que desde que se constituyó la comisión negociadora del convenio de transporte de mercancías por carretera de la Región, "la patronal no deja de insistir en que si no cesamos en nuestra pretensión de eliminar el artículo de plus de kilometraje no va a entrar a negociar el convenio".

Este plus calcula una cantidad en función de los kilómetros recorridos para compensar las horas extra, el tiempo de presencia y el nocturno.

"Entendemos que con los medios técnicos actuales se puede constatar la jornada real de cada trabajador y conocer las horas extraordinarias, las de presencia y las nocturnas que se realizan de forma fehaciente. Los datos para estos cálculos, en el caso de los conductores estarían basados en el registro del tacógrafo, que está extraordinariamente avanzado técnicamente", señalan desde los sindicatos.

La legislación actual exige el registro de la jornada y "entendemos que hoy no tiene sentido mantener este artículo que se creó cuando era muy difícil controlar la jornada de los conductores y además tenemos acordado en diciembre de 2017 el compromiso de la patronal, para la actual negociación, de consensuar con la parte social una fórmula de retribución salarial tendente a la eliminación del cobro por distancia recorrida, adaptándolo a la realidad y

necesidades actuales".

Dado que la patronal no accede a reunirse y seguir negociando, han recurrido al jefe de la Inspección de Trabajo, solicitándole que medie entre las partes, petición a la que accede si se acepta por parte de la patronal.

En esta reunión, señanal, "nos deja claro el Martínez Rafecas que, en su opinión, sería conveniente modificar todo el convenio porque ha quedado obsoleto, ya que el texto no ha variado desde 1992. Y que para el registro de jornada (que es obligatorio legalmente) se debe utilizar el tacógrafo en el caso de los conductores y, por tanto, el sistema también es válido para registrar las horas extras, de presencia y nocturnas".

Si la patronal, después de las mediaciones que se sucedan, mantiene su posición de no pagar a sus trabajadores por la jornada real que realicen y pretende mantener el artículo del plus de kilometraje "nos veríamos obligados a acudir a movilizaciones".