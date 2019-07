Una investigación dirigida por Izpisua logra híbridos de humano y mono en China

El equipo del investigador Juan Carlos Izpisua ha logrado crear por primera vez quimeras de humano y mono en un laboratorio de China, un importante paso hacia su objetivo final de convertir a animales de otras especies en fábricas de órganos para trasplantes, según informa El País.

El experimento se ha realizado en China para sortear las trabas legales. El equipo ha modificado genéticamente los embriones de mono para inactivar genes esenciales para la formación de sus órganos. A continuación, los científicos han inyectado células humanas capaces de generar cualquier tipo de tejido. El fruto es una quimera de mono con células humanas que no ha llegado a nacer, ya que los investigadores han interrumpido la gestación. La UCAM y el Instituto Salk están tratando no ya solo de avanzar y continuar realizando experimentos con células humanas y de roedores y cerdos, sino también con primates no humanos. Nuestro país es pionero y líder mundial en estas investigaciones, según explica Izpisua.

El investigador ya realizó en 2017 el primer experimento de quimeras del mundo entre humanos y cerdos, aunque con menos éxito, ya que la células humanas no contribuían lo suficiente al desarrollo del embrión. Sin embargo el equipo sí ha logrado la creación de quimeras entre especies más emparentadas entre sí, como el ratón y la rata, cinco veces más próximas que los humanos y los cerdos. Los investigadores utilizaron una revolucionaria técnica de edición genética (el CRISPR) para inactivar genes de embriones de ratón fundamentales para el desarrollo del corazón, los ojos y el páncreas. Entonces, introdujeron células madre de rata, capaces de generar esos órganos. El resultado fue una serie de embriones quimera de rata y ratón, cuya gestación también fue abortada por los investigadores siguiendo el consenso internacional en este tipo de experimentos.



Con el tiempo deberán llevar las gestaciones a término

Existen barreras éticas a las que se enfrentan estos experimentos con quimeras como la posibilidad de que se formen neuronas humanas en el cerebro del animal. Para evitar estos obstáculos éticos la comunidad científica ha fijado tradicionalmente un límite de gestación de catorce días, un tiempo insuficiente para que se desarrolle el sistema nervioso central humano. Antes de llegar a ese plazo los embriones quiméricos se eliminan.

Este marzo, Japón cambió la ley que prohibía este tipo de experimentos más allá del día 14 de gestación y que también vetaba la transferencia de los embriones al útero de una hembra animal, según la revista científica Nature. El cambio de criterio del Gobierno japonés supone dar luz verde al nacimiento de animales con células humanas.

Los trabajos de Izpisua con monos en China han sido en buena parte financiados por la Universidad Católica de Murcia. Son estudios muy caros. "Si juntamos las investigaciones de humano/cerdo, humano/ratón y humano/mono, son muchos cientos de miles de euros", calcula la vicerrectora de investigación de la UCAM y colaboradora del equipo, Estrella Núñez. En España, este tipo de ensayos están muy restringidos y limitados solo a investigaciones de enfermedades mortales. Estas investigaciones pueden ser muy útiles para obtener modelos en los que estudiar el desarrollo embrionario y algunas enfermedades de las personas.

Núñez es consciente de las dificultades. Los páncreas de ratón generados dentro de ratas, por ejemplo, siguen teniendo células de las propias ratas en estructuras como sus vasos sanguíneos, un posible motivo de rechazo en caso de trasplante. "A pesar de que podamos no llegar a conseguir órganos para trasplantes, si no pasáramos por aquí no habría un avance en la ciencia", señala.