López Miras es investido presidente: "Este va a ser el gran Gobierno de la libertad"

El líder del Ejecutivo asume los postulados de la extrema derecha: "Puedo defenderlos porque son legales".

La Región de Murcia, dos meses después de las elecciones autonómicas del 26 de mayo, ya tiene presidente. Fernando López Miras superaba ayer la primera votación, por mayoría absoluta, de su segundo debate de investidura. A diferencia del primero, las negociaciones a tres entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox consiguieron el voto favorable del partido de extrema derecha. Los 26 'síes' hicieron presidente al candidato popular, que se convierte así en el séptimo líder del Ejecutivo de la Comunidad, cuarto del PP.

En esta ocasión no iba a haber sorpresas, las tres formaciones de derecha ya habían anunciado el éxito de las negociaciones la semana anterior y la sesión de investidura no era más que un mero trámite en el que hasta los discursos eran prácticamente los mismos que los del primer intento de López Miras, a excepción de Vox, que esta vez no votó en contra y permitió investir al candidato.

La libertad fue sin duda la palabra más utilizada por Fernando López Miras en sus turnos de palabra: «Este va a ser el gran Gobierno de la libertad», anunció. Y es que, una vez más, uno de los pilares de su intervención fue el compromiso, que exigió Vox, de que los padres tendrán libertad para poder negarse a que sus hijos reciban charlas afectivo-sexuales por parte del colectivo LGTBI –que estaban fuera de la Asamblea Regional manifestándose en contra del pacto de investidura entre PP, Cs y Vox junto a otras agrupaciones feministas–.

«Me voy a dirigir a los padres de los 265.000 niños y niñas que estudian en nuestros colegios e institutos: Serán ellos y solo ellos los que decidan el modelo educativo de sus hijos, a qué colegio irán y que tipo de charlas, cursos y talleres recibirán».

Fernando López Miras aprovechó varias ocasiones para agradecer a sus socios de investidura el apoyo recibido y se mostró cómodo haciendo suyos los postulados de la extrema derecha: «Puedo defenderlos porque son legales», aseguró, y mantuvo que su compromiso con Vox «no supone ningún recorte en las libertades individuales para nadie».

La investidura de Sánchez, presente

El candidato popular aprovechó su turno de contestación a los candidatos para comparar sus negociaciones con Vox y Ciudadanos con las llevadas a cabo infructuosamente entre el PSOE y Podemos a nivel nacional: «Ellos solo hablaban de sillones y ministerios. Parecía una subasta. A eso se han reducido los principios y la ideología de la izquierda».

López Miras criticó la «falta de generosidad, humildad y altura de miras» de los socialistas, frente al pacto entre las tres derechas alcanzado en la Región de Murcia, «en donde lo realmente importante es aquello en lo que estamos de acuerdo».

El presidente investido no consiguió convencer a Diego Conesa, que dirigió sus críticas sobre todo hacia Vox y Ciudadanos. Al partido de Abascal le preguntó si apoyará todas las medidas planteadas por Isabel Franco y les afeó su rechazo a nombrar como violencia machista los crímenes contra las mujeres, recordando el reciente parricidio de Beniel, que acabó con el suicidio del padre.

Asimismo, ofreció a la líder de Ciudadanos, Isabel Franco apoyar la Ley de Transparencia y Buen Gobierno presentada por los liberales en la Asamblea si ella se comprometía a sacar adelante con ellos las comisiones de investigación de los contratos de las ambulancias y de servicios informáticos de la administración pública, cuyos concursos serán recurridos por supuestas irregularidades. Isabel Franco, sin embargo, respondió que la oferta hecha desde el atril le recordaba a la hecha por Pablo Iglesias a Pedro Sánchez durante la investidura fallida del jueves en el Congreso de los Diputados: «Me queda claro cuál es su concepto de libertad cuando me dice lo que tengo que hacer».