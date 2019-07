El Consejo Jurídico aconseja desestimar el cobro de los veranos de 104 interinos

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) ha aconsejado al gobierno regional desestimar el recurso entablado por 104 interinos docentes que pidieron la declaración de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos por los que fueron cesados y luego nombrados en los cursos 2012/2013 a 2017/18, y por los que no cobraron ese verano.

En el dictamen, emitido a instancias de la Consejería de Educación, se indica que lo que procede no es la no admisión de la revisión de oficio, sino la desestimación, al no concurrir en las resoluciones combatidas la causa de nulidad alegada por los recurrentes. Estos expusieron en su demanda de agosto de 2018, que todos ellos fueron sistemáticamente cesados a 30 de junio de cada año, desde 2012, y que en cada curso habían trabajado más de cinco meses y medio, que era el periodo fijado en el acuerdo de abril de 2004 para que los nombramientos se prorrogaran durante los meses de julio y agosto.

Ese acuerdo fue derogado por el Consejo de Gobierno de febrero de 2012, que, a su vez, fue declarado nulo por el Tribunal Supremo en 2018, por incurrir en vulneración de derechos fundamentales. Para los demandantes, esa nulidad conllevaba que el acuerdo de interinos de 2004 recobraba su eficacia, y determinaba nulos todos los ceses de junio de cada año desde 2012. Ello supondría el reconocimiento tanto de los haberes dejados de percibir durante esos meses de cada curso académico como de los méritos de experiencia docente. El CJRM alega que «no cabe entender, como alegan los recurrentes, que la declaración de nulidad del acuerdo conlleve necesariamente la de todos los ceses realizados al amparo de la disposición nula». Y añade que la Ley del Procedimiento Administrativo Común dispone, con carácter general, que, declarada la nulidad de una disposición, subsistirán los actos firmes dictados en aplicación de la misma.