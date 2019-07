Mendoza amenaza con llevarse la UCAM a Madrid por la falta de ayudas

José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), ha amenazado con llevarse la universidad, la sede y el domicilio social y fiscal a Madrid a partir del próximo mes de septiembre. Estas declaraciones las ha realizado durante la presentación de la empresa Viva la Suerte como nuevo patrocinador del club de fútbol.

El presidente de la UCAM ha lamentado que durante la temporada anterior no recibió ayudas ni por parte del Ayuntamiento de Murcia ni de la Comunidad Autónoma, según publica Cadena SER Murcia. Asimismo, también ha señalado que otro de los motivos por el que habría decidido tomar esta decisión se debe a los cuatro millones de euros que Hacienda exige a la universidad privada por las donaciones a entidades del tercer sector.

Esta sería la causa principal del anuncio de Mendoza: ''No podemos seguir aquí, donde nos están tratando muy mal", aseguró. No es la primera vez que Mendoza amenaza con un mensaje retador a las instituciones públicas, ya que en septiembre del año pasado también amenazó con llevarse al equipo de baloncesto fuera de la Región. Durante el acto oficial de presentación de la temporada el presidente de la UCAM aseguró que ''no nos quieren en Murcia pese a generamos más de 3.000 puestos de trabajo''.

''Aquí somos tremendamente despreciados, sin ayuda de la administración pública en comparación con las que reciben otros equipos'', apuntando que ''mientras que otros tienen entre 800.000 y un millón de euros de ayudas'', su club está esperando que ''el Ayuntamiento, como me prometió al alcalde, nos dé 250.000 euros de la temporada pasada, pero aún no sabemos nada''.