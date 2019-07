Las charlas de educación sexual continuarán en Cartagena

Los talleres y las charlas sobre contenidos afectivos y sexuales que ofrece la asociación Colectivo Galactyco continuarán impartiéndose en Cartagena el próximo curso, a pesar de que el nuevo Ejecutivo regional ha pactado con Vox que estas actividades solo se llevarán a cabo si los padres de los alumnos dan su consentimiento.

El concejal de Igualdad, David Martínez (PSOE), asegura a este periódico que no se van a tocar. Cabe recordar que el PSOE comparte gobierno en Cartagena con PP y Ciudadanos, los dos partidos que han aceptado en la Asamblea esta medida impuesta por Vox. «Vox es el que ha sacado este tema, ni PP ni Ciudadanos en Cartagena lo han sacado. No tengo claro lo que ha pactado en la Región, pero sí se lo que se ha pactado en Cartagena, y si no lo cumplen, yo sería el primero en irme», avisa el concejal socialista.

David Martínez no entiende que haya que pedir ningún justificante a los padres y señala que, si en algún momento prohíben estas charlas, van a seguir luchando para que se hagan. «Si no nos dejan en horario lectivo vamos a seguir con ellas, fuera del horario lectivo», explica.