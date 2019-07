UMU y UPCT mantienen por sexto año las tasas de grados y másteres 'congeladas'

El precio medio del crédito es de 15,58 euros, frente a los 17,55 euros de la media nacional.

Y van seis. Los alumnos de las universidades públicas de la Región (UMU y UPCT) pagarán lo mismo que el curso pasado por las tasas de sus estudios de Grado y de Máster, ya que el Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia ha acordado mantenerlos.

El Consejo, reunido ayer en Murcia, acordó también ampliar en nueve los másteres para el próximo curso. Presidido por el consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente en funciones, Javier Celdrán, y acompañado de los rectores de las tres universidades de la Región, este órgano acordó mantener el precio medio de grado en 15,58 euros por crédito, frente a la media nacional de 17,55 euros.

El ahorro medio es de 118 euros por curso y de 472 euros en el total del grado, «muy por encima de la media nacional», dijo el consejero.

Celdrán recordó que el curso pasado se redujeron los precios de los másteres en un 11 por ciento, y en el caso de los másteres bilingües y STEM (ligados a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), fue del 15 por ciento.

Los nuevos másteres de la UMU son en Ciencias Físicas, en Dependencia, en Investigación en Ciencias de la Visión (interuniversitario), en Marketing Digital y Analítico, en Optometría Aplicada y en Psicología Jurídica y Forense.



Ciberseguridad en Cartagena

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) va a especializar a ingenieros en las áreas que más demanda la industria, como son ciberseguridad, desarrollo de software (DevOps), virtualización, administración electrónica, Internet de las cosas, realidad virtual y aumentada y tecnologías para la inteligencia artificial (IA).

Estas materias, entre otras, se impartirán en el nuevo máster en Ingeniería Telemática, aprobado ayer por el Consejo Interuniversitario y que impartirá la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT).

Dos másteres en la Católica

Además, el Consejo dio el visto bueno a dos nuevos másteres oficiales de la UCAM, en Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Derecho Penal Internacional.

El postgrado en Derecho Penal Internacional y Cooperación Jurídica se impartirá en modalidad on line, y el de Responsabilidad Social Corporativa en on line y semipresencial. En la misma reunión, la UCAM informó de las modificaciones que han obtenido el visto bueno de la ANECA, como la impartición en modalidad on line tanto del Grado en Marketing y Dirección Comercial como del Máster en Acceso a la Abogacía (también en presencial).