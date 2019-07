La patronal hostelera rompe con los sindicatos

La subida salarial y la regulación de las bajas por enfermedad común, puntos en conflicto.

La patronal de los hosteleros ha roto las negociaciones con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT por «mostrar una actitud de impasibilidad e inmovilista» a lo largo del último mes, según denunciaron ayer en un comunicado.

Los responsables de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur) y la Asociación de Empresarios de Hostelería y Alojamientos Turísticos de Cartagena y su Comarca (Hostecar) denuncian que los sindicatos «no están mirando por el bien de los 53.000 trabajadores y de las 8.000 empresas del sector de la hostelería» ya que no se muestran receptivos ante acuerdos «realistas» sobre las subidas salariales y las bajas por enfermedad común.

«Los hosteleros no pueden afrontar con una viabilidad real la propuesta de los sindicatos de una subida de sueldos del 14% en tres años», declaran los empresarios en su comunicado. El otro punto clave, las bajas por enfermedad común, también ha sido motivo de conflicto. «Para el sector es fundamental regular correctamente las bajas por enfermedad común, nunca las profesionales, porque detrás de muchas de ellas se esconde un serio problema de absentismo laboral», añaden.

Al respecto, los empresarios aseguran que las negociaciones iban por buen camino hasta que ambos puntos se pusieron sobre la mesa; fue entonces cuando, según la patronal, se optó por romper las negociaciones.

Los hosteleros también han salido al paso de las denuncias de CCOO en las que se afirma que las negociaciones llevan estancadas desde el año 2008, cuando se realizó el último convenio, afirmaciones que aseguran son falsas «porque en 2016 se firmó en la ORCL, una subida salarial y una reactivación del texto cerrando así el periodo 2008-2016, empezando a partir de ese momento con una negociación activa que ronda ya las 25 reuniones».

Este ha sido otro de los puntos en el que ha querido hacer hincapié la patronal en su comunicado: «El uso de la mentira, la presión y la manipulación de datos para influir en la sociedad con información sesgada y segmentada por parte de los sindicatos» lo que provoca que la imagen que se da del sector resulte gravemente dañada.

Además, la patronal «condena» la actitud de los sindicatos al finalizar la manifestación celebrada el pasado viernes en Cartagena, donde afirman que varios representantes se mostraron «impasibles» cuando un representante sindical entró al hotel Alfonso XIII «para difundir propaganda falsa e injuriosa sobre el director del hotel, Juan Carlos García, presidente de la Asociación Regional de Hoteles y Alojamientos Turísticos».

Pese a todo, los empresarios se muestran abiertos a seguir con las negociaciones, pero solo si se hacen bajo una serie de condiciones: «que los sindicatos se retracten de las falsedades vertidas contra el Sr. García, que se disculpen y que cesen al representante de CCOO que difundió la información», determinan.

Por su parte, desde CCOO aseguraron ayer a esta redacción que se habían enterado de la ruptura de las negociaciones por parte de la patronal hostelera a través de los medios de comunicación, al tiempo que anunciaban que se mantendrán las protestas convocadas para los próximos días para exigir el desbloqueo del convenio en el sector. También aseguraban que no habían recibido la última tanda de propuestas adelantadas ayer por Hostecar y que pasaban por una subida salarial del 9% en tres años, que supondría una subida salarial de 80 euros mensuales. Además, proponían que el complemento por incapacidad transitoria se mantenga, aunque con algunas matizaciones respecto a las segundas bajas, con el fin de evitar el absentismo laboral.

Ante esta situación, todo parece indicar que la reunión prevista para mañana, jueves 25, ha quedado cancelada y no se sabe cuándo se volverán a retomar las negociaciones entre ambas partes. Los sindicatos, no obstante, no dan la reunión por desconvocada, como tampoco la protesta prevista para ese mismo día en la Plaza de las Flores de la capital. «Las protestas siguen adelante, nosotros ya estamos movilizando a la gente para que acuda a manifestarse por sus derechos», sentencian desde Comisiones Obreras.