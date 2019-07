López Miras sale en defensa de Vox en su discurso de investidura: "Ha sido objeto de críticas injustas"

El candidato a la presidencia del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha aprovechado su intervención en el que es su segundo debate de investidura para defender sin tapujos las políticas que vino defendiendo Vox en las negociaciones del partido de ultraderecha con el Partido Popular y Ciudadanos.



Gran parte de su discurso lo dedicó López Miras para defender que los padres puedan rechazar que sus hijos reciban charlas afectivo-sexuales en los colegios por parte del colectivo LGTBI para educarles en la diversidad sexual: "No sé por qué alguien puede negarse a que los padres sean informados y poder decidir sobre el tipo de educación moral que reciben sus hijos en los colegios". El aspirante del PP aseguraba de así que "lo que pide Vox es, por supuesto, aceptable, que los padres deben dar su consentimiento a la asistencia o no de sus hijos a charlas, talleres o actividades escolares no regladas relacionadas con contenidos éticos, sociales o sexuales. A nadie le escandaliza que los padres deban dar su consentimiento cuando sus hijos salen del centro escolar para alguna excursión. Todo lo contrario. ¿Por qué no van a saber los padres qué charlas reciben sus hijos fuera de la actividad escolar usual y decidir si quieren o no que las reciban, como deciden si hacen o no una salida de su colegio?".



No solo asemejaba el programa del Partido Popular con el de Vox, sino que Ferando López Miras también vinculó las ideas de la extrema derecha con las de Ciudadanos: "Muchos de los puntos de ese acuerdo son comunes a los tres partidos. Vox y sus votantes tienen todo el derecho de insistir en algunos elementos programáticos propios que son perfectamente compatibles con el programa que ejecutará el Gobierno que tendré el honor de presidir".



La violencia "intrafamiliar" también ocupó parte del discurso de López Miras. Según él, Vox ha sido objeto de "críticas injustas" y ha insistido en que su Gobierno va a luchar contra la violencia machista "con todas nuestras fuerzas pero, con el mismo empeño, debemos luchar por defender a los niños, a los ancianos y las personas más débiles contra otras formas de violencia que se producen en los hogares".



Otro de los acuerdos a los que se ha referido el todavía presidente de la Comunidad en funciones ha sido el de "potenciar el conocimiento de los valores constitucionales y la historia de España". Para el líder de los populares, "que se conozca mejor nuestra historia, que se conozcan mejor las aportaciones de España a la historia universal y a la civilización, debería ser un objetivo de cualquier gobierno". Y reconoce, además, que este punto es cosecha exclusiva de su socio de investidura: "Es mérito de Vox haber puesto este punto programático sobre la mesa y el Partido Popular está encantado de hacerlo propio".







López Miras llama a Podemos "extrema izquierda"

El gobierno que, previsiblemente se impulsará el próximo viernes, cuando sea investido presidente, ha dicho, estaráy no dejará ver ni colores ni "fisuras ni grietas", sino solo "trabajo, esfuerzo y diálogo".López Miras se ha referido también a la posible formación esta semana del Ejecutivo a nivel nacional, liderado por el socialista Pedro Sánchez y con el apoyo de, una coalición que ha definido como "", que impulsará políticas "en las antípodas ideológicas" de las que él mismo llevará a cabo en la Región de Murcia.Ante esa situación, mostrará su "mano tendida", pero también será "firme y contundente" en la defensa de los intereses de la comunidad, especialmente en lo relacionado con ely con laDel mismo modo,, no tolerará que se planteen límites a las libertades de los padres en la educación de sus hijos, y exigirá una reforma del sistema de financiación.Por último, ha emplazado a todos los grupos parlamentarios ay anteponiendo el bienestar de los murcianos a cualquier interés político.