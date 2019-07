¿Por qué ha experimentado la Región tantos terremotos en solo 48 horas?

La sucesión de terremotos del pasado fin de semana en la Región de Murcia ha activado las alarmas de todos los ciudadanos, a pesar de no producir daños humanos ni materiales.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró hasta siete terremotos en solo 48 horas. El primero se detectó el sábado pasado en Cehegín a las 23.01 horas y tuvo una magnitud de 2,1 grados en la escala de Richter, a una profundidad de 3 kilómetros, dejándose notar en algunas pedanías altas de Lorca. El segundo movimiento se localizó en Bullas, apenas unos minutos más tarde, a las 23.10 horas, y alcanzó 3 grados en la citada escala de Richter. Este sismo generó hasta cuatro réplicas de menor intensidad que la primera.

Caravaca de la Cruz también fue el epicentro de un temblor, que se registró a las 05.56 horas. Los vecinos apenas notaron los movimientos, pues fue de 1,5 grados en la escala de Richter.

Por último, a las 14.03 horas del domingo se volvió a registrar otro terremoto, esta vez en Cieza. El seísmo tuvo 2,8 grados de magnitud en la escala de Richter y se registró a una profundidad de 3 kilómetros con respecto a la corteza terrestre.

Tras estos movimientos, muchos murcianos buscaban una explicación a estos sucesos que originados por la propia naturaleza. José Manuel Martínez, responsable de Sismología del Instituto Geográfico Nacional (IGN) explica que "el 99% de los terremotos que se producen en el mundo están originados por la naturaleza. Es verdad que ciertas actividades humanas pueden incrementar las posibilidades de estos movimientos, pero justo los que se producen en la Región de Murcia son todos por procesos naturales".

Por lo tanto, el desarrollo de estos fenómenos no está relacionado directamente con ningún otro factor. "No hay modo de predecir cuándo van a producirse los terremotos pues no dependen ni de cuestiones estrictamente meteorológicas, ni geográficas", manifiesta el experto.

Debido a que la Región de Murcia se considera una de las comarca con más actividad sísmica, a principios de año se instalaron por toda la Comunidad dos sismógrafos móviles que ayudan a controlar la ubicación y la magnitud de los terremotos y cien acelerógrafos que registran la aceleración del suelo. Como declara Martínez, "la Región se encuentra muy bien equipada de estos aparatos, por lo que podemos ubicar el epicentro y la magnitud del seísmo con bastante rapidez".

En caso de terremoto, ¿cómo debes actuar?

El Instituto Geográfico Nacional explica que es muy importante mantener la calma mientras duren las vibraciones. "Durante el seísmo es conveniente que la persona se mantenga agachado y intente cubrirse la cabeza con los brazos o resguardándose debajo de una mesa o silla, es decir, algo que sea estable o que lo puedas mantener sujeto".

Por otro lado, "si te encuentras en el interior de una vivienda debes alejarte de lámparas, ventanas, muebles o todo lo que sea susceptible de caerse y te pueda dañar. Si te encuentras en el exterior intenta no acercarte a edificios, muros o postes de luz".

Por otro lado, una vez que ha pasado el terremoto "es muy importante que utilices siempre las escaleras y no subas por ascensores. Además de cerrar el agua, la luz o el gas que pueda haber·encendido en casa", dice Martínez.