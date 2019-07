El PP pide el "apoyo y fomento" de los espectáculos taurinos en la Región

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional ha presentado una moción en la que pide "apoyo y fomento del respeto a la celebración de los espectáculos taurinos que tienen lugar en las fiestas patronales en los municipios de la Región", a raíz del referéndum que el alcalde de Mula ha promovido entre sus vecinos para decidir si mantiene los eventos taurinos que tradicionalmente acoge el municipio durante sus días de fiesta.

El diputado regional del PP, Jesús Cano, considera "ilegal" la consulta porque "atenta contra el derecho de los aficionados", y ha recordado que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre esta clase de comicios que ya han dado lugar a la condena de varios alcaldes en nuestro país, según informaron fuentes del PP en un comunicado.

Cano ha defendido "la libertad" de los ciudadanos a la hora de presenciar estos festejos, "a quien le gusten los toros que vaya y a quien no, pues que no vaya, pero una fiesta que está declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial no tiene por qué ser menoscabada por las autoridades municipales", ha afirmado.

El parlamentario autonómico del PP ha recordado que la Región de Murcia fue pionera a nivel nacional a la hora de declarar la tauromaquia Bien de Interés Cultural Bien Inmaterial en febrero de 2011, y Patrimonio Cultural Español en noviembre de 2013, "en consecuencia tenemos que apoyar la fiesta de los toros y nuestra cultura taurina, y acercar sus valores al conjunto de la sociedad" ha afirmado.

Cano también ha puesto en valor que "la tauromaquia forma de nuestro acervo cultural común". Y se ha referido a los "numerosos artistas, intelectuales, escritores y autores de todos los ámbitos y pensamientos, han puesto de manifiesto esta realidad, a lo largo de la historia, como avalistas de lo que significa el mundo del toro para España".

En este sentido, la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular demanda al Consejo de Gobierno a que se cumpla la Ley 18/2013 de 12 de noviembre para la regulación de la tauromaquia, para que no se vulnere la libertad de quien libremente desee asistir a un espectáculo taurino, recogido en el ejercicio de derechos fundamentales y libertades amparadas en la Constitución Española.