PP y Cs aceptan las condiciones de Vox para investir a López Miras

El presidente en funciones considera que las exigencias del partido ultra son "plenamente asumibles"

­Se ha hecho esperar, pero la investidura de Fernando López Miras es inminente. El líder del PP regional repetirá al frente del Ejecutivo autonómico después de que su partido y Ciudadanos asumieran el documento enviado por Vox para facilitar el gobierno de la derecha. Tanto los populares como la formación naranja, que ya habían suscrito un acuerdo programático de 72 puntos, entienden que las condiciones del partido ultraderechista son plenamente asumibles, una vez que Vox ha renunciado a modificar la ley LGTBI.

Se repetirá la fórmula de la Junta de Andalucía: PP y Ciudadanos compartirán el Gobierno regional con el apoyo externo de Vox, que finalmente ha renunciado a formar parte del Ejecutivo. No habrá un documento firmado entre las tres formaciones, algo que no quiere Ciudadanos. Isabel Franco, que ocupará la vicepresidencia, aseguró que solo se comprometerán a ejecutar las propuestas de Vox mediante su palabra: «El lugar más serio para aceptar ese documento es esta comparecencia ante los medios de comunicación, y, en segundo lugar, en la sesión de investidura», aseguró Isabel Franco tras una reunión de menos de un cuarto de hora con Fernando López Miras para analizar la propuesta de Vox.

La tarde anterior, la formación ultraderechista había enviado un nuevo documento en el que renunciaba a cambiar la ley LGTBI. En cambio, entre las propuestas asumidas por PP y Ciudadanos se encuentran implantar medidas contra la 'violencia intrafamiliar', y no 'violencia machista', revisar las políticas de acogida para los menores no acompañados (MENAS) y, en materia educativa, condicionar a la decisión de los padres que sus hijos asistan a charlas sobre contenidos éticos, morales o sexuales. «Entendemos que este documento no es incompatible con el pacto de gobierno que Ciudadanos tiene suscrito con el PP para los próximos cuatro años», declaró Isabel Franco.

Este acuerdo llega después de tres reuniones entre los equipos de PP, Ciudadanos y Vox para desbloquear la situación, negociación que se encalló en la primera sesión de investidura a principios de julio cuando la formación ultraderechista votó en contra. «Se ha impuesto la responsabilidad y la generosidad de todos los que estuvimos sentados en esa mesa y eso ha permitido que lleguemos a un punto de encuentro», señaló la portavoz de Ciudadanos. Pese a la influencia de la ultraderecha, Isabel Franco asegura que «serán las políticas liberales y de centro las que gobiernen la Región de Murcia».

También Fernando López Miras agradeció «la generosidad y la altura de miras de Vox» para dejar a un lado los puntos de desencuentro entre las tres formaciones y permitir el acuerdo. «Incluye aquellos aspectos que yo quiero potenciar durante los próximos cuatro años como presidente de la Región de Murcia: bajadas de impuestos, garantizar los derechos del millón y medio de murcianos, trabajar por un plan hidrológico, etc.», señaló el presidente en funciones.



El pleno, los días 24 y 26

Este mismo sábado, el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo (Cs) iniciará una nueva ronda de consultas con las formaciones, una vez que el pacto entre la derecha ya ha cristalizado. El lunes se convocará la junta de portavoces para designar la fecha para la sesión de investidura de Fernando López Miras.

La intención del presidente de la Asamblea es convocar ese pleno para los días 24 y 26 de julio. De esta manera, el viernes de la semana que viene la Región de Murcia podría tener ya un presidente. El miércoles 24 tendría lugar el discurso del candidato popular y el día 26 se celebraría la primera votación. Si, tal y como han acordado Partido Popular, Ciudadanos y Vox, votan a favor de López Miras, no sería necesaria una segunda votación.