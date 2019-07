Hacienda advirtió al SMS de que no usó la fórmula correcta con las ambulancias

La fórmula matemática utilizada por la Mesa de Contratación del Servicio Murciano de Salud (SMS) para calcular la puntuación de las ofertas que se presentaron al concurso del transporte sanitario terrestre no fue la adecuada. Así lo indica la Comisión Permanente de la Junta Regional de Contratación Administrativa de la Consejería de Hacienda en un informe en el que responde a varias cuestiones planteadas por el gerente del SMS, Asensio López, y al que ha tenido acceso esta Redacción.

La Administración sanitaria se dirigió a este organismo de Hacienda para resolver las dudas que habían surgido en el seno de la Mesa de Contratación tras la negativa de uno de los vocales, José Mompeán Martínez,representante de la Intervención Delegada, a firmar el acta que posicionaba a la UTE formada por Ambulancias DoAtlántico, Ambulancias Mar Menor y Ambulancias Sánchez (dos de ellas integradas por Orthem, filial de La Generala) como la oferta mejor valorada y con mayor puntuación. Y, por lo tanto, como la elegida para quedarse con el 'macrocontrato' de transporte sanitario de la Región de Murcia para los próximos ocho años por un valor superior a los 304 millones de euros.

En la Mesa de Contratación estaban como presidente José Alejandro Blázquez (asesor facultativo del SMS); como vocales, José Enrique Sánchez (asesor jurídico del SMS) y José Mompeán (representante de la Intervención Delegada); y como secretaria, Encarnación Zamora (jefa del Servicio de Obras y Contratación del SMS).

El acta de la reunión celebrada el 2 de abril, en la que se debía proceder a la apertura del sobre C (oferta económica), fue firmada por los dos primeros, pero cuando llegó el turno de Mompeán éste se negó a estampar su firma electrónica al considerar que en este acto «no se leyeron los puntos que obtenía cada empresa por los lotes presentados. Y en dicha reunión no pudo realizarse propuesta de adjudicación, como se recoge en el acta, porque no se sabían en ese momento las puntuaciones», un planteamiento que él mismo dijo al resto de miembros y que no quedó recogido en el acta de esa reunión.

Tras este desencuentro hubo una nueva reunión el 17 de abril. En ella el vocal que estaba disconforme con cómo se estaba actuando dijo que quería que quedara constancia de sus motivos, tal y como aparece en las actas y documentación a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN.

Este posicionamiento y el voto particular de la Intervención Delegada, que advertía de «defectos» en la redacción del pliego de las cláusulas de la licitación, fue lo que hizo que el gerente del SMS decidiera suspender la licitación del contrato de transporte sanitario terrestre y dejarla en el aire para solicitar mientras tanto un informe a la Junta Regional de Contratación Administrativa de la Región de Murcia con el que resolver las dudas planteadas.

El informe de este organismo de la Consejería de Hacienda llegó el pasado 5 de julio y en él la Junta Regional de Contratación advierte al SMS de que «la fórmula analizada no se ajusta a los objetivos de estabilidad presupuestaria y control del gasto público recogidos en el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) porque desincentiva la realización de bajas». Al mismo tiempo les informa de que debe existir un informe del Servicio Jurídico sobre los criterios de adjudicación del Pliego (informe que no existía), ya que «la existencia de modelos tipo de pliego no les exonera» de hacerlo.

En este mismo documento, la Junta Regional de Contratación Administrativa indica al gerente del SMS, respondiendo a su pregunta, que los miembros de las mesas de contratación tienen derecho a formular votos particulares en los que expresen los motivos por los que discrepan, debiendo incorporarse al acta de la reunión, ya que esto sirve para exonerarlos de responsabilidad frente al acuerdo adoptado por la mayoría.

Tres días después de esta comunicación (8 de julio) la jefa del Servicio de Obras y Contratación notifica que la empresa elegida para adjudicar el 'macrocontrato' de ambulancias es la UTE Ambulancias DoAtlántico, Ambulancias Mar Menor y Ambulancias Sánchez.

El SMS no responde

Esta Redacción ha preguntado al SMS si en esos tres días se cambió la fórmula utilizada para puntuar a las empresas y se hizo el informe de los Servicios Jurídicos, tal y como recomendaba Hacienda, sin obtener respuesta a ninguna de las cuestiones.