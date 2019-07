La hostelería sigue en guerra ante la "intransigencia" de los empresarios

Las movilizaciones y la amenaza de huelga el próximo lunes 29 de julio siguen planeando sobre el sector de la hostelería en la Región de Murcia. La reunión mantenida ayer entre la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur), la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cartagena (Hostecar), Comisiones Obreras y UGT en la sede de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) para desbloquear el Convenio regional de Hostelería volvió a caer en saco roto y provocó un fuerte enfado de los sindicatos al tachar de «intransigentes» a los empresarios del sector.

«Ante la intransigencia demostrada por las organizaciones empresariales de Hostelería para llegar a un acuerdo en la negociación del Convenio, CCOO y UGT siguen con las movilizaciones que tenían acordadas». Esas movilizaciones continúan hoy con una manifestación en Cartagena a partir de las 12 de la mañana, con salida desde la Plaza de España hasta la Asamblea Regional.

Por su parte, desde la patronal de los empresarios de la hostelería se comprometieron a mandar una propuesta a los sindicatos con respecto al convenio el próximo martes 23 de julio. Estos también siguen sin querer dar el visto bueno a la Incapacidad Transitoria de los trabajadores.

Los sindicatos criticaban el pasado lunes que la patronal quiere eliminar del texto del convenio el complemento de Incapacidad Temporal, ya que pretende regular las bajas por enfermedad común, pero no las laborales, de los trabajadores del sector, algo innegociable para los representantes de los empleados de la hostelería.

Los sindicatos señalan que el convenio lleva once años sin negociarse, mientras que el aumento salarial ha subido tan solo un 5,5%. No se olvidan de criticar la pérdida de un 13% del poder adquisitivo, así como que los contratos no se corresponden con las horas trabajadas y que tampoco se pagan las horas extra.

El convenio de Hostelería de la Región afecta, según los sindicatos, a más de 35.000 puestos de trabajo directos y 12.000 indirectos.

El calendario de movilizaciones no termina aquí, ya que las concentraciones de los sindicatos continuarían también el jueves 25 en la Plaza de las Flores de Murcia. El lunes 29 de julio también se celebraría una huelga en el sector de la Región si la problemática persiste.