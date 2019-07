Vox sacrifica la revisión de la ley LGTBI para sacar adelante la investidura

El acuerdo no necesita la firma física de Isabel Franco, sino su palabra de que lo cumplirán

La ley regional LGTBI desaparece de las exigencias de Vox para dar su apoyo a la investidura de Fernando López Miras. La formación de Santiago Abascal ha hecho llegar a PP y Cs un acuerdo de investidura que de ser aprobado por las dos formaciones de derecha tendrán el apoyo "automático" de los cuatro diputados regionales del partido de ultraderecha.

El portavoz de Vox en Murcia, Luis Gestoso, ha comunicado en una rueda de prensa que Vox apoyará a López Miras con el 'ok' a este acuerdo y para ello la formación ha eliminado los principales "escollos" que existían entre los partidos como los referidos a la violencia de género y a los artículos que querían revisar de la ley LGTBI. El término 'violencia intrafamiliar' solo aparece cuando la formación se compromete, a través del documento, "a desarrollar programas de prevención de cualquier tipo de violencia intrafamiliar".

Es un documento también que pide revisar la instalación de los centros de acogida de menores inmigrantes en la Región de Murcia, pero no piden su eliminación de manera explícita. Sí señalan en el apartado de 'Inmigración' que piden que se cumpla la ley de extranjería para "el control de las fronteras". Respecto al centro de MENAS en la pedanía murciana de Santa Cruz, Vox peleará para la "no implantación" de esas instalaciones "por no ser un lugar adecuado para albergarlo".

En materia de Educación, Vox sigue manteniendo la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos y "combatir el adoctrinamiento" en las aulas. "No queremos que se adoctrinen a los niños en los colegios más allá de lo que son las asignaturas curriculares", señalaba Gestoso.

Este documento, apunta Gestoso, es fruto de la negociación de los tres partidos llevada a cabo durante las dos últimas semanas. Un documento que recoge un acuerdo programático del que espera que no pongan pegas. El documento ya lo han hecho enviar a las dos formaciones y esperan que en las próximas horas se pronuncien sobre él. La formación, avisa, todavía no tiene ni el sí de Ciudadanos ni del PP.

El acuerdo es exclusivamente de investidura y eso implica que Vox pasará a forma parte de la oposición en cuanto López Miras sea presidente de la Región de Murcia y aunque renuncien a varios postulados dentro de este acuerdo, pelearán por ellos a lo largo de la legislatura.

Es también un documento que no necesita la firma física de Ciudadanos sino que le vale con la palabra de que lo cumplirán tanto el PP como la formación de Isabel Franco.

Este anuncio llega tras dos semanas de intensas negociaciones entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox tras fracasar la sesión de investidura del pasado 5 de julio con la negativa de la formación de extrema derecha a apoyar al candidato popular Fernando López Miras.

Desde entonces han sido varias las reuniones, tanto en la Asamblea Regional en Cartagena como en hoteles de Murcia, entre las tres formaciones para desbloquear un acuerdo que permita el voto a favor de López Miras. Las últimas negociaciones que mantenían los partidos ya se realizaban por email y por llamadas, es decir, en privado.