Más de 200 agentes reforzarán la seguridad en la costa para proteger a viajeros y turistas

Gran parte de los más de 240 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional incorporados en verano a las plantillas de la Región estará destinada a reforzar la vigilancia en localidades del litoral, según ha hecho saber el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez.

Jiménez ha presentado el Plan de Turismo Seguro 2019, que incrementará de forma permanente la seguridad ciudadana para proteger a viajeros y turistas que visiten la Región de Murcia.

Uno de los objetivos fundamentales de este plan es la prevención del delito en zonas de afluencia de veraneantes y en una mayor y mejor atención al turista, informándole convenientemente de estas medidas preventivas de seguridad.

«En todo ello resulta imprescindible la colaboración ciudadana para no ponérselo fácil a los delincuentes, y por eso es necesario que los ciudadanos cumplan con las recomendaciones y medidas de seguridad de los agentes y que cada uno se haga responsable de sus propiedades y, por ejemplo, evitar llevar muchos objetos de valor cuando vayamos a la playa ni dejarlos a la vista cuando abandonemos el coche, el hotel o el apartamento», ha añadido el Delegado.

Finalmente, Jiménez ha recomendado descargar la aplicación AlertCops, que permite realizar denuncias instantáneas a Policía Nacional y Guardia Civil mediante geolocalización y tener muy presente los teléfonos 091 y 062 de ambos cuerpos para denunciar cualquier hecho.



Recomendaciones

Entre otras recomendaciones, la Delegación aconseja mantener las pertenencias siempre a la vista; proteger el bolso o cartera en los transportes públicos y en las grandes aglomeraciones (mercadillos, espectáculos, etc.); así como prestar atención a la cámara fotográfica o de video en los lugares de esparcimiento.

«Cuando vaya a la playa o piscina,; si utiliza vehículo, no deje objetos de valor o llamativos a la vista; en la medida de lo posible, procure no transitar por lugares solitarios o poco alumbrados; y desconfíe de 'ayudas' sospechosas (aviso de manchas en la ropa, avería en su vehículo, etc.). Suelen ser argucias para robarle», recomienda.



«En la calle no intervenga en juegos de azar ni acepte 'gangas'. Seguro que son un engaño o un timo; no deje en su habitación llaves, dinero u objetos de valor; utilice las cajas de seguridad; y en las zonas comunes (recepción, restaurantes, piscina) vigile su equipaje y objetos personales (bolsos, cámaras, etc)», remarca.