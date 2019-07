Proponen que si no hay gobierno, los políticos no cobren

El portavoz en el Congreso de los Diputados de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha defendido suspender de sueldo a los políticos que no cumplan los plazos para conformar gobiernos, porque considera que sería un «estímulo maravilloso» y «aceleraría los plazos». «Me parece una medida muy lógica. Gobierno que no se constituye o político que no cumple los plazos, no cobra», señaló ayer Espinosa de los Monteros en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

El portavoz de Vox considera que los plazos hasta la conformación de los gobiernos a nivel nacional, pero también autonómico y local, están siendo «innecesariamente largos» y que observa con «bochorno» cómo los políticos «no están trabajando». De ahí que Vox se esté planteando cómo instrumentar la idea de que los parlamentarios nacionales y autonómicos y los concejales no cobren su sueldo hasta que no haya un gobierno o ayuntamiento en funcionamiento.

«Yo vengo todos los días al Congreso a trabajar y no veo que haya diputados trabajando, y aquí todos están cobrando», criticó el vicesecretario de relaciones internacionales de Vox, que insistió en implantar esta medida. «Es asombroso que los demás no tengan esa sensación de que tienen que ir a trabajar por un sueldo que están cobrando», denunció.

Por otra parte, diputados murcianos participan en el crowdfunding que ha puesto en marchaVox para pagar la multa de 180.000 euros en concepto de responsabilidad civil al joven Borja, condenado a dos años de cárcel tras defender en 2015 a una mujer que estaba siendo atracada en la calle.