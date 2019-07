Los autónomos arruinados podrán librarse del 70% de la deuda con Hacienda

Los autónomos arruinados y que aún arrastran deudas con Hacienda y la Seguridad Social han recibido un 'un balón de oxígeno' del Tribunal Supremo (TS), que ha dictado una sentencia que les podría 'librar' de pagar más de un 70% de las deudas que tienen pendientes con la Administración. El TS ha resuelto varias cuestiones pendientes que venían reclamando estos trabajadores relacionadas con la condición de 'deudor de buena fe' y la Ley de Segunda Oportunidad.

La norma, que entró en vigor en julio de hace ahora cuatro años, daba una 'segunda oportunidad' en el ámbito concursal a los particulares y autónomos en crisis considerados deudores 'de buena fe', es decir, que intentaron llegar a un acuerdo con los acreedores para aplazar su deuda y fijar un calendario de pago inferior a diez años. Si no se lograba dicho acuerdo, podrían pedir un concurso de acreedores y solicitar ante el tribunal la exoneración de la deuda, pero no los intereses.

Antes del fallo del TS, los créditos contraídos con la Administración quedaban fuera de una posible exoneración. Ahora, el pago debe reconocerse incluso si después de haber pedido acogerse a dicha normativa aparecieran nuevos créditos. También los Juzgados de Lo Mercantil podrán actuar sobre estas deudas que los autónomos tengan con Hacienda y la Seguridad Social, así como 'perdonar' más de un 70% de lo que deben, y establecer planes de pago para el resto de la deuda.

La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y presidenta de ATA en Murcia, Celia Ferrero, aseguró que las personas que se encuentran en la situación para acogerse a la ley se van a sumar ahora a ella después de la sentencia del Tribunal Supremo: «Nosotros ya decíamos en el año 2015 que esta ley se quedaba en papel mojado, ya que el gran problema que tenían y tienen los autónomos con sus deudas son con la Seguridad Social y Hacienda, no con los bancos».

«Los primeros meses después de entrar en vigor la ley eran pocos los autónomos que decidían acogerse a ella. No resolvía el problema de la deuda real del autónomo con Hacienda y la Seguridad Social, que era la que los hundía». La decisión de no meter los créditos públicos dentro de un procedimiento concursal no compensaba al autónomo; prefería 'cerrar la persiana' de su negocio o dejar inactiva la empresa si no tenía el interés de meterse en el concurso», señala Ferrero.

La presidenta de ATA en Murcia apunta que esta sentencia del TS sí da ahora la capacidad a los tribunales «para exonerar parcialmente o totalmente de ciertas cargas a las personas afectadas». El crédito público, según Ferrero, se puede adaptar a un plan fraccionado en función de las capacidades reales económicas del afectado; mientras que lo que sí se pueden exonerar son los intereses, «que es lo que reclamábamos». «El problema no era la deuda en sí, sino todo lo que se genera a través de la dilatación del tiempo, como los intereses que se van sumando y los recargos, entre otros», señaló Ferrero. «Hacienda todavía asegura que el fallo del Tribunal Supremo no va a tener impacto, están equivocados», sentenció.

Desde el despacho nacional de abogados de 'Repara tu deuda', señalan que, a día de hoy, son 289 murcianos los que se han acogido a la Ley de Segunda Oportunidad. Así, la Región es la séptima comunidad en el ranking nacional por detrás de Cataluña (3.935 solicitudes), Madrid (1.256), Valencia (979) Andalucía (782) Aragón (489) y Castilla y León (328). La cifra ha aumentado, ya que a mediados del pasado mes de abril había en Murcia 168 personas en situación de endeudamiento acogidas a la normativa, siendo la 12ª comunidad. En apenas tres meses la Región ha escalado cinco posiciones.

Para acogerse a esta ley hay una serie de requisitos que hay que cumplir: ser particular o autónomo, no tener antecedentes penales, que la deuda sea inferior a cinco millones de euros y no contar con concursos culpables anteriores.