El 72% de los murcianos no logra desconectar después del trabajo

Orlando ha presentado hoy los resultados del Barómetro Tomate: ¿qué le preocupa a los españoles en su día a día?, realizado por la empresa demoscópica Sondea, y cuyo propósito es analizar el estilo de vida y las inquietudes cotidianas de los españoles, a través de aspectos del día a día, como las relaciones personales, el trabajo, la tecnología, el consumo o la alimentación.

Entre las principales conclusiones relativas a la Región de Murcia, destaca que el 64,8 % de su población declara estar satisfecha con su estilo de vida actual, un dato superior a la media nacional. El 20,3 % asegura estarlo totalmente y el 44,5 % está conforme, pero considera necesario desacelerar su ritmo de vida. El 29,6 % no lo está, aunque piensa que esta situación podría mejorar con pequeños esfuerzos cotidianos.

La zona norte del país se muestra más conforme en general. Navarros (70,9 %), riojanos (69,2 %) y cántabros (67,4 %) lideran la lista de los más satisfechos. Por el contrario, Extremadura (46,2 %), Canarias (45,4 %) y Andalucía (43,1%) reducen la media y se convierten en las comunidades autónomas con niveles más bajos de satisfacción.

Además, del estudio se extrae que más de la mitad de las preocupaciones diarias de los murcianos son fruto de un estilo y ritmo de vida acelerado. Piensan que podrían afrontarse mejor disfrutando de las cosas simples de la vida (57 %), relativizando las cosas y dándoles la importancia que realmente tienen (53,1 %), y desacelerando el ritmo de vida y priorizando lo que es importante para cada uno (51,5 %).

Ante la pregunta de posibles soluciones para afrontar mejor las preocupaciones cotidianas, los murcianos apuestan por las relaciones personales, pues casi la mitad promovería más momentos junto a sus seres queridos. En segundo lugar, trabajarían de forma más equilibrada conciliando más su vida laboral y familiar y, a continuación, pasearían más por espacios naturales. En menor medida, creen que es relevante reducir el uso del móvil, comer de forma más saludable y consumir sólo por necesidad. Casi el 9,3 % se iría a vivir a una localidad más pequeña.

En palabras de Patricia Ramírez Loeffler, experta en psicología positiva: «Vamos rápido a los sitios, nos sentimos irascibles y vivimos diariamente como si el vaso fuera a rebosar. Un buen ejemplo a seguir sería la filosofía slow, o movimiento lento, que consiste en estar con plenitud en cada momento. No solo las personas podemos adoptar este movimiento, sino que ya existen prácticas culinarias como Slow Food o los pueblos slow que ya lo hacen». «La cuestión es buscar maneras que nos ayuden a desacelerar, adoptar una vida más pausada y sencilla, y disfrutar más de los pequeños momentos, en vez de preocuparnos por cosas que son a veces nimias», ha añadido.

Después de castellanoleoneses y aragoneses, los murcianos son los que menos desconectan del trabajo al llegar a casa en España, con tres puntos porcentuales por encima de la media. El 72,6 % de los encuestados de la región no se olvida de sus tareas cuando termina su jornada laboral. De hecho, el 40,2 % de quienes no dejan de estar conectados continúa contestando a compañeros o grupos de trabajo en WhatsApp y llamadas; el 25,9 % lee sus emails si los hubiera y el 35 % adelanta algunas tareas desde casa. Solamente un 14 % de los encuestados afirma que atiende sólo a emergencias. El 28,5 % sigue pensando en ello, pero intenta no hacer nada de trabajo y disfrutar de lo que le gusta.

Consejos de Patricia Ramírez Loeffler: «No sentar precedentes y atenerte a tu horario; aprender a decir "no"; apagar nuestro cerebro multitarea; ordenar nuestro caos con rutinas y horarios; dejar de postergar; y tener clara la escala de valores para dedicarle tiempo real a lo que te importa».

A pesar de que el 37,5 % de la comunidad afirma estar preocupada por el tiempo que pasa en las redes, la mitad de quienes afirman estar inquietos asume que sigue utilizándolas porque su uso se ha convertido en un hábito más; el 39,5 % cree que a pesar de todo es la mejor manera de conectar con su entorno; el 27 % se sentiría desconectado si no las tuviera; y el 12,5 % necesita saber qué está pasando en cada momento.

Lo que más preocupa a la sociedad murciana con respecto a la tecnología en su día a día es quedarse sin batería en el móvil (57,8 %), quedarse sin conexión a Internet (56,2 %) y el uso diario del teléfono (43,7 %). En menor medida y en este orden, no salir favorecidos en las fotografías de sus perfiles sociales, perderse algo de lo que está pasando en las redes y tener su perfil actualizado a diario también están entre sus inquietudes diarias.

Consejos de Patricia Ramírez Loeffler: «Hacer un uso razonable de la tecnología; no contestar de manera inmediata ni estar disponible las 24 horas; silenciar el móvil cuando estés ocupado; apagarla en la noche, todo el mundo tiene derecho a desconectar».

En el ámbito de la alimentación, lo que más les preocupa en este orden es tener una alimentación saludable que mejore su aspecto físico, poder comprar productos frescos y locales, no poder compartir la hora de la comida con sus seres queridos y la procedencia de los ingredientes de los productos. En menor medida les inquieta el consumo de demasiada comida rápida y no estar al tanto de nuevos alimentos o tendencias.

Consejos de Patricia Ramírez Loeffler: «Depositar los cubiertos sobre la mesa y saborear cada bocado; comer con delicadeza y sin prisas, no de forma compulsiva; apagar la televisión y todo aquello que te impide concentrarte en el momento; comer sentado; dedicarte tiempo a ti mismo con alimentos saludables y tiempo».

Con respecto al consumo, el 47,6 % de los habitantes de la Región compra moda todos los meses, dos puntos porcentuales por encima de la media nacional. Murcia es la quinta comunidad que más moda consume mensualmente, después de madrileños, manchegos, andaluces y cántabros. Por el contrario, aragoneses, catalanes y navarras son quienes menos compran al mes.

A pesar de todo, casi 9 de cada 10 considera que compra con moderación. Quienes reconocen que compran demasiada ropa afirman que se debe a tres razones principales: vestir de forma variada, seguir las tendencias y estar a la última y la influencia del entorno. El 20 % nunca se ha parado a pensarlo en serio.

Consejos de Patricia Ramírez Loeffler: «Preguntarte '¿lo necesitaré mañana?'; salir sin tarjetas de crédito: son traicioneras; hacer una lista de la compra y no salirte de ella; concentrarte en tu compra para no despistarte».

Aunque pueda parecer sorprendente, 4 de cada 10 murcianos apenas conoce a sus vecinos. Concretamente, el 37 % sabe quiénes son, pero no cómo se llaman, y el 5 % directamente no los conoce. Un 57 % afirma que no hay muchas oportunidades de conocerlos porque todo el mundo hace su propia vida y el 14 % comenta que no le aporta nada.

Las relaciones con la familia y los amigos son muy importantes para los habitantes de la comunidad. Lo que más les inquieta al respecto es mantener una buena relación con ellos, perder el contacto, encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional y no estar pendientes del móvil mientras están con sus seres queridos.

Consejos de Patricia Ramírez Loeffler: «Olvida no cumplir expectativas de otros; sé tú mismo porque fingir es muy cansado; discreción y prudencia con tus comentarios; mostrar interés real por los demás; sonreír, ¡mucho!».

"Tómate la vida como un tomate" o tomarse la vida de otra manera es la filosofía que abandera Orlando y con la que quiere invitar a reflexionar a la sociedad española. Fijándose en el movimiento slow y en las preocupaciones desveladas por el estudio, la marca de salsa de tomate ha creado 'Línea Tomate': la primera línea directa para conectar y aprender de aquellos que ya se toman la vida de otra manera.

Los ciudadanos de Lekeitio, declarado uno de los diez pueblos slow en España por la plataforma Cittaslow, por su filosofía única que aboga por un ritmo de vida más pausado, han sido los elegidos para ofrecer al resto de españoles algunos consejos para que puedan desacelerar su día a día y se fijen de nuevo en las cosas importantes.

«Queremos inspirar un cambio en la gente, animarla a valorar el tiempo, a no preocuparse en exceso por aquello que no es realmente importante: a disfrutar de las pequeñas cosas que nos rodean. Línea Tomate es nuestra manera de hacer esto realidad», apunta Ana Pombo, Brand Manager de Kraft-Heinz.

Las ciudades de Madrid y Lekeitio acogerán cabinas de "Línea Tomate" con conexión directa, que estarán abiertas al público los próximos días 17 y 18 de julio. También a través de la web lineatomate.com, aquellos que deseen llamar, podrán hacerlo y hablar en directo con un lekeitiano y aprender sobre el propósito de mejorar la calidad de vida de este municipio.