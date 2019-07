El sector de la hostelería seguirá sin acuerdo hasta el próximo jueves

Los sindicatos continuarán movilizándose si no se llega a un entendimiento en la próxima junta

Patronal y sindicatos siguen sin llegar a un acuerdo para desbloquear el convenio de hostelería en la Región de Murcia después de la reunión que mantuvieron ayer la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur), Comisiones Obreras y UGT en la sede de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) .

El presidente de la confederación, José María Albarracín, convocó ayer a ambas partes para celebrar una reunión con el objetivo de solucionar el conflicto, que se ha agravado en los últimos días con las movilizaciones que han llevado a cabo los dos sindicatos en las zonas turísticas de la Región, como en el hotel Bahía de Mazarrón, o en las calles de Cabo de Palos y La Manga el domingo pasado.

Los sindicatos vienen denunciando que el convenio lleva once años sin negociarse, mientras que el aumento salarial ha subido tan solo un 5,5%. También critican la pérdida de un 13% del poder adquisitivo, así como que los contratos no se corresponden con las horas trabajadas y que tampoco se pagan las horas extra.

«Tenemos el convenio más bajo de España. Hay salarios por debajo del SMI (Salario Mínimo Interprofesional», denuncian CC OO y UGT, quienes también exigen «una retribución digna y la recuperación del poder adquisitivo, sin renunciar a derechos adquiridos». Además, otro de los puntos clave es el del complemento de Incapacidad Temporal: la patronal pretende regular las bajas por enfermedad común, pero no las laborales. Para los sindicatos este complemento «es innegociable y no se puede eliminar de ninguna de las maneras».

Santiago Navarro, secretario general de CC OO en Murcia, aseguró ayer que en la reunión que se celebró ayer «no se ha avanzado» para llegar a un acuerdo. Mañana está previsto que los empresarios de Hostemur se reúnan para estudiar las propuestas de los sindicatos. Así, el jueves volverán a reunirse con los sindicatos a las nueve de la mañana para intentar poner fin al enfrentamiento entre ambas partes.

La movilización que está prevista que se lleve a cabo el viernes 19 de julio en Cartagena «sigue en pie» para los sindicatos. En esta ocasión, harán una marcha desde la Plaza de España hasta la Asamblea Regional a partir de las doce del mediodía. «Ahora mismo no podemos aplazarla porque no se ha llegado a un acuerdo en la reunión. Si en la del próximo jueves llegáramos a una situación de conformidad, contemplaríamos la opción de no movilizarnos», aseguró el secretario regional de CC OO.

El calendario de movilizaciones no termina aquí, ya que, si no se llegara a un acuerdo, las concentraciones de los sindicatos continuarían también el jueves 25 en la Plaza de las Flores de Murcia. El lunes 29 de julio también se celebraría una huelga en el sector de la Región si la problemática persiste.

Según CC OO y UGT, desde el año 2008 las patronales en la Región han recuperado «sobradamente» los ingresos del sector: «Aumentan los ingresos por pernoctación en hoteles y ocupación de plazas hoteleras, así como el número de turistas que recibe la Región», afirman. El convenio de Hostelería de la Región afecta, según los sindicatos, a más de 35.000 puestos de trabajo directos y 12.000 indirectos.

«Hay voluntad por ambas partes»

Desde la CROEM aseguraron que, a pesar de que ayer no se llegara a un acuerdo, «las negociaciones siguen abiertas» y «hay voluntad por ambas partes para lograr alcanzar un acuerdo. El presidente de la confederación, José María Albarracín, pidió tanto a Hostemur como a Comisiones Obreras y UGT que haya la máxima generosidad para acercar posturas. Esperan que haya un gesto por parte de los sindicatos de desconvocar las movilizaciones que hay ya previstas.