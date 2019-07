La negociación para desbloquear el convenio de hostelería sigue en el aire

Patronal y sindicatos siguen sin llegar a un acuerdo para desbloquear el convenio de hostelería en la Región de Murcia. El presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (CROEM), José María Albarracín, ha convocado esta mañana a los sindicatos a una reunión para intentar solucionar el conflicto, que se ha agravado en los últimos días con las movilizaciones que han convocado tanto Comisiones Obreras (CC OO) como UGT en las zonas turísticas de la Región, como en el hotel Bahía de Mazarrón; o las realizadas ayer mismo en las calles de Cabo de Palos y La Manga.

Los sindicatos vienen denunciando que el convenio lleva once años sin negociarse, el aumento salarial ha subido tan solo un 5,5%, mientras que se ha perdido un 13% de poder adquisitivo; así como que los contratos no se corresponden con las horas trabajadas y no se pagan las horas extra.

''Tenemos el convenio más bajo de España. Hay salarios por debajo del SMI (Salario Mínimo Interprofesional'', denuncian tanto CC OO y UGT, quienes también exigen ''una retribución digna y la recuperación del poder adquisitivo, sin renunciar a derechos adquiridos''. Además, otro de los puntos clave es el del complemento de Incapacidad Temporal: la patronal pretende regular las bajas por enfermedad común, pero no las laborales. Para los sindicatos este complemento ''es innegociable y no se puede eliminar de ninguna de las maneras''.

Santiago Navarro, secretario general de CC OO en Murcia, ha asegurado que en la reunión de esta mañana ''no se ha avanzado'' para llegar a un acuerdo. El miércoles está previsto que los empresarios se reúnan para estudiar las propuestas de los sindicatos. Así, al día siguiente volverán a reunirse tanto sindicatos como patronal a las nueve de la mañana mañana para intentar frenar la situación.

La movilización que está prevista que se lleve a cabo al día siguiente en Cartagena, el viernes 19 de julio, ''sigue en pie'' para los sindicatos. En esta ocasión, harán una marcha desde la Plaza de España hasta la Asamblea Regional. ''Ahora mismo no podemos aplazarla porque no se ha llegado a un acuerdo en la reunión. Si en la del próximo jueves se llega a un acuerdo, contemplaremos la opción de no movilizarnos'', asegura Navarro.