José Francisco García: "Nosotros no vamos a gobernar en Caravaca a golpe de Facebook"

Alcalde de Caravaca de la Cruz. El regidor popular pretende abrir las puertas de la Alcaldía y que el ciudadano encuentre en su ayuntamiento una administración "cercana y moderna".

José Francisco García, del Partido Popular de Caravaca, gobernará durante los próximos cuatro años en el municipio del Noroeste. Y lo hace con el claro objetivo de abrir las puertas de la Alcaldía y que el ciudadano encuentre en su Ayuntamiento una administración cercana, moderna y con servicios eficaces; en la que las trabas y la burocracia no sean un lastre que trunque los proyectos de futuro de los vecinos ni el desarrollo del municipio.

¿Cuáles serán los pilares fundamentales de su mandato?

Queremos que el Ayuntamiento sea la casa de todos, que esté con los problemas de los caravaqueños y preste unos servicios públicos de calidad, más eficaces y modernos. La falta de decisiones políticas, las trabas y la burocracia interminable no pueden seguir siendo un lastre que trunque proyectos de futuro y el desarrollo del municipio. Además, el equipo de Gobierno debe ser activo y reivindicativo ante el resto de administraciones. Por encima de siglas políticas está el interés de la sociedad local representada en la Corporación Municipal.

¿Qué situación atraviesa el Ayuntamiento caravaqueño?

El consistorio tiene una paralización muy importante en estos momentos. No se puede estar sin presupuestos, sin un secretario general con dedicación plena o sin un servicio de contratación casi ocho meses. Es prioritario ordenar, reactivar y dar una estabilidad, porque es lo que hace funcionar a una administración desde una perspectiva de servicio público. Hay mucho trabajo por hacer fruto de la inacción y de la falta de gestión interna.

Gobernará en coalición con Ciudadanos, ¿cuáles han sido las principales propuestas para llegar a un acuerdo?

Por primera vez hemos formado un gobierno en coalición, somos conscientes del reto que esto supone, al igual que está claro que la mayoría de caravaqueños pedía un cambio claro de rumbo con su voto. A pesar de que ha habido un interés político desmedido y revanchista en sembrar polémica en estas últimas semanas, hemos conseguido crear una estructura gobierno renovada y actualizadas con la intención de mejorar la gestión municipal.

¿Qué tipo de gobierno consideran que han formado?

Uno de vocación municipalista y en el que se han delegado las concejalías, algunas de ellas de nueva creación, en base a criterios profesionales, perfiles y aptitudes de cada uno de los once concejales. Aquí no hay Ciudadanos por un lado y Partido Popular por otro, sino que hay un equipo de gobierno del Ayuntamiento de Caravaca. Algunos continúan atascados en esa demagogia y populismo fácil que tan pocos frutos ha dejado en nuestro municipio. Hemos centrado nuestros esfuerzos en aunar voluntades en base a objetivos prioritarios y a puntos comunes de los respectivos programas de gobierno. Creo que hemos sido capaces de mirar hacia el futuro inmediato, en un contexto en el que había prácticamente un empate entre los dos principales partidos y una mayoría estable para el centro derecha que facilitaba la gobernabilidad.

¿En qué situación económica se ha encontrado el Ayuntamiento?

La situación es compleja y bien distinta a lo que se ha tratado de vender con el asunto del ahorro y la gestión económica. En este sentido, el responsable del área de Hacienda, José Carlos Gómez, está haciendo un esfuerzo por ordenar todo y saber exactamente cuál es el punto del que parte este equipo de Gobierno, porque los concejales han encontrado una situación caótica. Gómez, apoyado por los funcionarios de distintos departamentos y especialmente del económico, está trabajando responsablemente para dar información objetiva a los ciudadanos. Los caravaqueños tienen todo el derecho a saberlo. Prima la responsabilidad y nosotros no vamos a gobernar a golpe de Facebook.

¿En qué estado se encuentra el presupuesto municipal?

El equipo de gobierno anterior volvió a dejar un presupuesto prorrogado. Hemos encontrado partidas presupuestarias agotadas antes de mitad de año e, incluso, algunas concejalías han gastado muy encima de lo que tenían consignado, por lo que ahora mismo no hay margen alguno de maniobra. Son las consecuencias de un gobierno que no presentó en 2019 los presupuestos municipales, en contra de lo prometido, algo que ahora pagan los vecinos. Por poner un ejemplo, en Festejos y Cultura se han gastado por encima del 150% de su partida antes de las elecciones. Además, hay facturas sin tramitar de trabajos ya realizados, cosa que nos duele especialmente, porque las empresas y los autónomos están reclamando obviamente que se le abonen los servicios prestados y no hay una reserva de crédito ni la gestión previa que la normativa exige. El ahorro que nos han estado vendiendo es una absoluta falacia. La deuda ha disminuido por pura inercia de las cuotas que se vienen pagando año tras año.

¿El próximo presupuesto estará aprobado antes de que entre el 2021?

Es un objetivo primordial ponernos a trabajar en septiembre en los presupuestos de 2021. Nuestra intención es que el presupuesto esté aprobado el 30 de noviembre y el 1 de enero entre en vigor. Ahora, en las próximas semanas, llevaremos a Pleno el que corresponde a 2019, que aún estaba sin presentar. No podemos continuar en esta situación por cuestiones ya de funcionamiento básicas que nos han llevado a una situación insólita e insostenible.

Una de las novedades en las áreas de gobierno es la creación de una concejalía para la búsqueda de subvenciones.

Uno de los objetivos de esta concejalía es evitar lo que ha ocurrido en estos últimos cuatro años, es decir, que se pierdan subvenciones tan importantes como el Edusi, porque en un municipio con las posibilidades de Caravaca cinco millones de euros pueden transformar el urbanismo y crear muchas oportunidades. Esa concejalía pondrá el foco en estas cuestiones y en una búsqueda activa de fondos para abordar diversas cuestiones.

¿Y la desaparecida oficina liquidadora?

Otro de los objetivos será recuperarla. Es un servicio esencial para Caravaca, nos reclaman empresas y muchas de las asesorías. En definitiva, los profesionales que llevan el papeleo de muchos autónomos y empresas tienen que desplazarse a otros municipios.

¿Cuál es el futuro de Caravaca Jubilar?

Las decisiones deben ser lo más inmediatas posibles. Por falta de voluntad política desde luego que no va a quedar. En 2015 se aprobó en Junta General del Pleno la disolución de la sociedad, en base al informe presentado por el servicio de Intervención municipal. Este asunto lleva cuatro años atascado.