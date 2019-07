Exigen que la escuela infantil de Algezares reabra sus puertas

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Murcia exigió la continuidad de la escuela infantil pública de la pedanía murciana de Algezares, que la Concejalía de Educación decidió cerrar provisionalmente hace un mes por no reunir las adecuadas condiciones de seguridad para los menores. Según informaron fuentes del partido en un comunicado de prensa, como solución provisional, el Ayuntamiento de Murcia ofrece usar las instalaciones de la antigua escuela de infantil El Lugarico, en El Palmar y trasladar a los alumnos en autobús hasta allí. «Los padres están muy preocupados por la situación de su escuela, pues en menos de dos meses empieza el nuevo curso y la única opción que se les está dando es que lo menores sean atendidos fuera de su pueblo. Muchos no podrían llevarlos y la única alternativa que ofrece la concejalía, poner un autobús para los traslados, no convence a nadie».