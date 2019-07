Entrenar la fuerza aumenta la capacidad funcional de los mayores en 12 semanas

Los resultados del estudio 'Effects of a moderate-to-high intensity resistance circuit training on fat mass, functional capacity, muscular strength, and quality of life in elderly: A randomized controlled trial', llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Deporte de la UCAM señala cómo tras doce semanas de entrenamiento con personas de edad comprendidas entre 65 y 75 años, se detectan mejoras en su capacidad funcional, composición corporal y fuerza, lo que repercutirá en un envejecimiento más saludable.

El doctor Pablo Jorge Marcos-Pardo, investigador principal del Grupo de Investigación en Salud, Actividad Física, Fitness y Comportamiento Motor 'GISAFFCOM' señala que los mayores deben hacer ejercicio físico bajo la supervisión y dirección de un educador físico-deportivo.



El Consejo Superior de Deportes designa a Pablo Marcos coordinador de la Red 'Envejecimiento Activo, Ejercicio y Salud / HEALTHY-AGE'

El doctor Pablo Jorge Marcos-Pardo ha ganado la convocatoria del Consejo Superior de Deportes de Redes de Investigación 2019, y a partir de ahora será el coordinador de la Red 'Envejecimiento Activo, Ejercicio y Salud / HEALTHY-AGE' del CSD.