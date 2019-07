La carrera dual UCAM-COE, en la Olympic World Library

El modelo de carrera dual desarrollado por la Universidad Católica de Murcia y el Comité Olímpico Español sigue acaparando el interés del mundo académico y deportivo a nivel internacional. Dos de los libros editados sobre este modelo han sido incluidos en la Olympic World Library. Además, uno de ellos está prologado por los presidentes de la UCAM, José Luis Mendoza, y del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Ambos libros son resultado de su proyección promovida por la Unión Europea, denominada 'ESTPORT', para su implantación en otras universidades europeas.

Este modelo UCAM-COE, que permite la formación universitaria tutorizada y adaptada a deportistas de élite, fue además expuesto en el Parlamento Europeo y premiado en Laussana (Suiza) por la 'European Athletics'.

Proyecto 'More than Gold'

Con la finalidad de ampliar esta propuesta, se ha puesto en marcha otro proyecto europeo, 'More than Gold', del que también forma parte la UCAM, que pretende adaptar la Educación Secundaria Obligatoria a la carrera dual con atletas.