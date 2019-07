El convenio hostelero, en punto muerto

La negociación por un convenio colectivo «digno» en el sector de la hostelería de la Región sigue paralizada. Por tanto, la campaña de movilizaciones iniciada por los sindicatos CCOO y UGT para exigir desbloquear las negociaciones con las patronales de sector hostelero de la Región, Hostemur, Hostecar y Hostetur, se mantiene y tendrán su próxima cita el domingo, día 14, con una manifestación desde el Mercadillo de Cabo de Palos al Hotel Entremares en La Manga.

Al respecto, Gertrudris Peñalver de CCOO, explica que. «las patronales del sector no se están mostrando receptivas ni abiertas para llegar a ningún acuerdo, por lo tanto, las manifestaciones (que se iniciaron el pasado sábado con una concentración frente al Hotel Alegría Dos Playas de Mazarrón) deben continuar».

El calendario de movilizaciones previsto prosigue el viernes 19 de julio con otra marcha desde la Plaza de España de Cartagena hasta la Asamblea Regional. El jueves 25 se concentrarán en la Plaza de las Flores de Murcia. Y, si el conflicto continúa, el lunes 29 de julio se ha previsto una huelga en el sector de la Región. Todas las movilizaciones y protestas se realizarán a las doce del mediodía.

Desde los sindicatos denuncian que el convenio, que afecta a más de 35.000 puestos de trabajo directos y 12.000 indirectos, lleva sin actualizarse once años .«Sólo ha sufrido un aumento salarial en estos años de un 5,5%. Asimismo, también se ha perdido un 13% de poder adquisitivo; el IPC ha subido todos los años, pero no los salarios de las personas trabajadoras; hay mucha economía sumergida, ya que en muchas ocasiones los contratos no se corresponden con las horas trabajadas, y no se pagan las horas extras; y hay salarios por debajo del SMI (Salario Mínimo Interprofesional)».

Además, los sindicatos destacan la necesidad de «una retribución digna y la recuperación del poder adquisitivo, sin renunciar a derechos adquiridos, como el complemento de Incapacidad Temporal que es innegociable».



Podemos apoya la huelga

El diputado de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha considerado que al PP «se le debería caer la cara de vergüenza por tener a mujeres limpiando habitaciones hoteleras por poco más de un euro», según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado. Ha recordado que «sin convenio digno, nunca tendremos profesionales reconocidos y que puedan realizar su trabajo en unas condiciones humanas».»Así no se consigue un turismo de calidad», según Urralburu, quien exige, por tanto, el «desbloqueo inmediato del convenio de Hostelería».

Urralburu ha recordado que tanto Hostemur como Hostecar «con la complicidad del gobierno del PP, incurren en una grave irresponsabilidad con el bloqueo del convenio colectivo. Son 35.000 los trabajadores de la hostelería regional los que están sufriendo desde hace una década un desprecio que no tiene parangón, y más, cuando son ellos la cara de nuestro turismo».

Urralburu considera que la motivación de los trabajadores depende de «una inversión en formación, profesionalización, consolidación de contratos laborales, mejoras salariales y derechos socio laborales», lo que «es imposible sin un Convenio Colectivo digno que haga que este sector sea atractivo para los jóvenes y no sólo como un trabajo de tránsito con trabajadores nómadas».

El diputado de Podemos ha pedido al Gobierno regional que se implique en el desbloqueo del convenio «que reconoce cosas importantes como derechos laborales y salarios dignos para sus profesionales. La gente que trabaja en hostelería está condenada a la precariedad. Tienen contratos fraudulentos, sufren la externalización y la subcontrataciones».