La Policía Nacional detecta una gran entrada de billetes falsos de 10 y 20 euros

Mucho cuidado con el cambio cuando paguemos algo en un local. La Policía Nacional ha detectado la circulación de billetes falsos de al menos 10 y 20 euros, muchos de ellos localizados en Murcia. Es por ello que el cuerpo policial ha pedido extremar la precaución en cualquer tipo de negocio para no recibir estas falsificaciones.

En el propio billete falso hay una leyenda escrita en azul que especifica que no es una moneda de curso legal, sino que se utiliza para promociones ('This is not legal tender, it's used motion props'). Esa es la forma más rápida de detectar la invalidez de los billetes, dado que los originales no muestran ninguna inscripción en inglés. La Policía Nacional ya ha encontrado varios y también ha alertado a varios locales de gran superficie para que estén atentos si los detectan, según fuentes policiales.

Detectarlos es muy fácil dado que presenta la frase escrita en inglés nombrada anteriormente y también una marca: 'Movie Money', que se puede leer justo debajo de la bandera de la Unión Europea. La frase 'This is not legal tender, it's used motion props' también aparece en el reverso del billete.