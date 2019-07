La Generala se queda el 'macrocontrato' de ambulancias del SMS

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha ratificado su decisión del pasado mes de abril y ha adjudicado a la UTE formada por Ambulancias DoAtlántico, Ambulancias Sánchez y Ambulancias Mar Menor el 'macrocontrato' para el transporte sanitario terrestre de la Región de Murcia.

Detrás de dos de las tres empresas (DoAtlántico y Mar Menor) se encuentra el Grupo Generala a través de su filial Orthem, un nuevo macrocontrato que viene a 'engordar' el listado de servicios públicos con los que se ha hecho la empresa con sede en la carretera de Alcantarilla.

El contrato para el transporte sanitario ha sido una de las licitaciones más buscadas por las empresas murcianas, ya que quien se hiciera con él se aseguraba prestar el servicio durante los próximos ocho años en toda la Región por un valor que supera los 300 millones de euros. Además, éste ha sido un contrato polémico por el adjudicatario que se eligió en un primer momento (en abril) y al que se le ha vuelto a dar el contrato esta semana, después de dejar en suspenso la licitación tras un informe de la Intervención Delegada que advertía de "defectos" en la redacción del pliego de las cláusulas de la licitación.

Según el documento de adjudicación firmado este lunes y al que ha tenido acceso LA OPINIÓN, la jefa del Servicio de Obras y Contratación del SMS, Encarnación Zamora, firma la adjudicación del contrato de nuevo a la UTE integrada por Ambulancias DoAtlántico, Ambulancias Mar Menor y Ambulancias Sánchez señalando que "la empresa propuesta como adjudicataria ha presentado la documentación requerida conforme a la normativa aplicable y ha constituido la garantía definitiva correspondiente".

Con este contrato se unifica todo el transporte de la Región de Murcia, renovándose también la flota de más de 300 ambulancias, ya que la empresa adjudicataria deberá comenzar a prestar servicio con vehículos nuevos.

El contrato que ha diseñado el Servicio Murciano de Salud se divide en dos modalidades: transporte urgente y no urgente. Además, agrupa el servicio en un total de ocho lotes: en los siete primeros se contempla el transporte no urgente de todas las áreas de salud y el octavo corresponde a las emergencias del 061. Además, las tres áreas de salud de Murcia (Arrixaca, Morales y Reina Sofía) se han unido en un único lote para que sea la misma empresa la que preste servicio en este municipio y no se generen los problemas que actualmente se están dando cuando se tiene que dejar o recoger a un paciente en su domicilio.



No es definitivo, cabe recurso

Fuentes del Servicio Murciano de Salud explican a esta Redacción que "todos los documentos y actas se encuentran publicadas" y ahora "las empresas tienen 15 días para recurrir al Tribunal Central de Madrid, que paraliza la adjudicación hasta que resuelvan de manera definitiva". Por lo que la adjudicación que se ha llevado a cabo esta semana por segunda vez, "no es firme todavía, salvo que ninguna empresa recurra".

No está claro que no se vaya a presentar recurso ante el revuelo que generó la primera vez la adjudicación del transporte a esta UTE entre las empresas de ambulancias que actualmente prestan el servicio para el SMS, quienes llegaron a acusar al Gobierno de "favorecer a amigos sin tener en cuenta los puestos de trabajo que se podían perder". Las voces más críticas en este caso han venido desde la empresa Ambulancias de Lorca.



Limpieza de edificios en Murcia

Uno de los últimos contratos con los que se ha hecho el Grupo Generala ha sido el de la limpieza de edificios municipales del Ayuntamiento de Murcia, a final de 2017, licitación en la que logró la mayor puntuación a través de la oferta presentada por su filial Actúa, Servicios y Medio Ambiente, SL. Este contrato está valorado en 13,6 millones de euros para un periodo de tres años.