El calor empeora la salud de todos los grupos de población

Los alimentos no es lo único que hay que vigilar en verano para huir de las enfermedades. Ana Vicedo, epidemióloga ambiental y profesora asistente en la London School of Hygiene and Tropical Medicine, aconseja a los ciudadanos que se resguarden del sol en las horas de mayor temperatura para evitar efectos negativos en la salud.

Los expertos alertan, por otra parte, que el calor no solo mata sino que también empeora nuestra salud agravando enfermedades. «Está comprobado que agrava enfermedades pero también convierte a grupos que, de base no eran vulnerables, en grupos de riesgo, como las embarazadas que tienen más riesgo de partos prematuros o de tener niños con bajo peso al nacer a causa del calor», según confirmó Vicedo en su trabajo de tesis doctoral.

De esta manera, el calor puede que resulte fatal en aquellos con una salud ya mermada pero afecta «a todos los grupos de población».

Solo hay que ver, por ejemplo, cómo impacta en la salud de forma general la falta de descanso adecuado a causa del calor nocturno en las llamadas noches tropicales. «Se espera que sucedan de forma más frecuente y, consecuentemente, tendrán un impacto importante».