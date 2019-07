El Colegio de Enfermería de la Región pide más enfermeras en puestos directivos

El Colegio de Enfermería de la Región de Murcia recuerda que "la presencia de las enfermeras en todo el proceso sanitario es fundamental en los resultados de salud, aunque no siempre esté medido el impacto social de esos cuidados".

La rigidez imperante en el sistema no facilita la implantación de nuevos modelos de gestión. Además, "la profesionalización de la gestión y la gran formación de enfermeras choca en ocasiones con los impedimentos y concepciones arcaicas del sistema respecto al acceso de los profesionales de enfermería a los puestos directivos", han explicado desde el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia.

Desde su punto de vista, la comunicación entre las direcciones y las supervisiones de Enfermería, conocer experiencias de otros lugares y, sobre todo, creerse capaz de dar un salto adelante son algunas de las claves para que los profesionales de enfermería jueguen un papel determinante en la gestión del sistema sanitario al más alto nivel.

Para el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia es una asignatura pendiente. "El desconocimiento que muchos ciudadanos tienen sobre el trabajo de la Enfermería, aunque por otra parte lo valoren tanto. Nos valoran por nuestra empatía, capacidad de escucha y compromiso, pero llega el momento de que tengamos la confianza necesaria en nosotros mismos y seamos conscientes de los puestos que ocupamos y podemos ocupar. El profesional dedicado a la gestión debe conseguir tener el reconocimiento por parte de su propio equipo y de todos los profesionales asistenciales. Hay profesionales muy válidos en el ámbito de la gestión y hay que conseguir que desarrollen sus talentos y que el resto lo ponga en valor".



Sin enfermeras directivas no hay verdadera calidad y excelencia sanitaria

Desde el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia se afirma de manera tajante que "no vamos a tolerar ningún intento de apartar o poner trabas al ejercicio de esta función directiva contemplada, por cierto, en nuestra Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias porque, sencillamente, eso no es bueno ni para el sistema ni para sus principales beneficiarios: los pacientes".

"No puede haber verdadera calidad y excelencia sanitaria sin una mirada enfermera. Una mirada que entraña acciones concretas, capacidad de decisión y profesionalización de los líderes sanitarios en igualdad de condiciones que cualquier otro gestor de la sanidad pública y-cuidado- también de la privada. Tampoco existe hoy, ninguna razón objetiva para que una enfermera o enfermero no pueda ser gerente de una Institución Sanitaria. No puede ser excepcional -como lo es todavía hoy- que una consejera de Salud sea enfermera, directora general, directora de un Centro Sociosanitario o ministro o ministra de Sanidad. No es lógico, no es razonable. Es más, es una pérdida de oportunidad para todo el sector sanitario".

Así, el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia defiende que "hay múltiples evidencias de los roles avanzados para disminuir costes y complicaciones, así como aumentar la satisfacción y la adherencia. Es la oportunidad de crear un nuevo modelo con enfermeras de práctica avanzada, con habilidad para la toma de decisiones".