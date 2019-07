Más de 6.500 profesionales sanitarios velarán por la salud de la Región en verano

El Plan Estival de Atención Sanitaria 2019 contará este año con la contratación de más de 6.500 profesionales sanitarios durante los meses de verano. El plan pretende garantizar la asistencia sanitaria en toda la Región, conforme a la demanda que hay en los meses de julio, agosto y septiembre; el refuerzo de las zonas donde se concentra más población; reorganizar la atención la atención en los puntos donde la demanda se reduce; asegurar la actividad quirúrgica programada, también en verano; facilitar el descanso de los profesionales.

El plan ha sido presentado por Asensio López, director gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), quien ha asegurado que este plan se ha realizado debido al proceso de adecuación y a la reordenación de los profesionales sanitarios en el periodo de vacaciones. En total, desde el SMS destacan que se contratarán más de 6.500 profesionales sanitarios durante este periodo de verano, contando con médicos, enfermeros, técnicos y auxiliares, entre otros. López ha indicado que durante este verano habrá 164 consultorios abiertos (más del 90%).

En el Área II de Cartagena, que cuenta con las zonas de Los Urrutias, Los Nietos, Cabo de Palos, Playa Honda, Isla Plana, La Azohía, Puerto de Mazarrón, Islas Menores, La Manga, Cavanna, El Estacio y Portmán, habrá hasta 14 puntos asistenciales, 23 consultas médicas y 25 consultas de enfermería. El Área III de Lorca cuenta con el centro de salud Águilas Norte y el de Calabardina (Lorca). En esta zona se desplazarán dos puntos asistenciales, tres consultas médicas y tres consultas de enfermería. También en el Área VIII del Mar Menor (Lo Pagán, Santiago de la Ribera y Los Alcázares) se pondrán en marcha tres puntos asistenciales, ocho consultas médicas y ocho consultas de enfermería.

Respecto al servicio de Emergencias, se movilizarán 27 vehículos asistenciales, de los cuales 7 son fijos y 20 de refuerzo por toda la costa de la Región. En concreto, serán 8 unidades móviles de Emergencias, 1 vehículo de Intervención Rápida (VIR), 6 de Soporte Vital Básico y 12 ambulancias no asistenciales.

En cuanto a la atención en hospitales, habrá disponibles más de 2.800 camas (más del 90%), más del 62% de actividades quirúrgicas programadas se realizarán durante los meses de julio, agosto y septiembre, unas 15.000 intervenciones en total (un 3% más que el año pasado). En el Área II supone un incremento del 12% respecto al mismo periodo del año pasado; mientras que en el Área III asciende a un 15% más que el anterior verano. López ha señalado que todos los centros de salud de Atención Primaria permanecerán abiertos, así como el 90% de los consultorios (163 en concreto). 19 consultorios modifican su horario, mientras que 8 centros reorganizan las consultas de pediatría.

Respecto a los consultorios que se cierran este verano, López ha indicado que se deben a la disminución de población en estas zonas: ''El consultorio que se cierre debe esté lo más cerca posible del centro de cabecera, con un tiempo de desplazamiento máximo de 10 minutos en coche''. A cada persona que estaba siendo atendida en este consultorio se le asigna un médico y enfermero que lo va a ver en el centro de cabecera''. Se prioriza siempre en aquellos centros de salud en los que son muy pocos médicos. Se han contratado a 260 médicos de familia para la cobertura de Atención Primaria y Servicios de Urgencias; mientras que 205 que trabajarán en los hospitales durante este verano.

''Tenemos 181 consultorios en los que también sus médicos y enfermeros se van de vacaciones, por lo que tenemos que redistribuir a los profesionales que tienen que doblar la consulta de sus compañeros''. En el 061 tenemos 350 médicos que también se van de vacaciones, y son puestos asistenciales donde casi siempre hay un médico único o máximo dos'', según López.

Aumento de las listas de espera

El director gerente del SMS ha indicado que el cierre de listas de espera al 30 de septiembre siempre es peor que a finales de junio, aunque ha querido resaltar que todas las intervenciones urgentes y las consideradas de 'prioridad uno' siempre se van a operar. Durante estos meses se realizarán un 30% menos de operaciones que en el resto del año, unas (6.000 intervenciones menos). ''El objetivo es que poco a poco vayamos incrementando el número de operaciones, el año pasado estábamos en el 60%, este año hemos subido al 62%. Hay que velar porque el cierre de las listas de espera el día 30 de septiembre no sea perjudicial. Podríamos llegar hasta el 70% de acitivad quirúrgica con el paso del tiempo, pero más allá de esta cifra es prácticamente imposible en los meses de verano'', ha recalcado. ''Lo que no podemos hacer en un quirófano programado es, por ejemplo, contratar a un enfermero cuando no tenemos seguro que el cirujano va a estar. Sería derrochar dinero''.

Ante las críticas de los sindicatos médicos y distintas asociaciones, López ha indicado que la contratación está al máximo: ''Si contratamos a enfermeros pero no tenemos a un cirujano en el quirófano, no mejoramos la atención del paciente. Contratar a categorías de profesionales cuando lo que necesitas es un equipo de trabajo conjunto y una parte de este equipo se va de vacaciones no tiene sentido''.

El año pasado la contratación de profesionales en la categoría de enfermeros y sanitarios fue de 2.419 enfermeros; y este año, aunque el cierre definitivo de la lista de contratados todavía no está, hay casi un 2,5% de contrataciones más que el año pasado. ''El coste de las contrataciones de verano fueron de 24 millones de euros, este año hemos estimado un millón más, aunque seguro que nos pasaremos de los 25 millones'', ha aclarado López.