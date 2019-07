El PSOE pide al PP de Lorca que "deje de meter miedo a los vecinos" con el IBI

La diputada nacional del PSOE, Marisol Sánchez, ha pedido al PP que "deje de meter miedo a los lorquinos" generando dudas sobre el mantenimiento de la bonificación del 50 por ciento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los damnificados por los terremotos.

Sánchez ha garantizado que el PSOE "realizará todas las gestiones necesarias para arreglar el desaguisado que ha dejado el PP" y ha señalado que los diputados populares "votaron en contra de la medida" cuando rechazaron los Presupuestos Generales del Estado en los que estaba incluida la bonificación del impuesto.

"El PP no tuvo escrúpulos y votó en contra de esta medida. A día de hoy, los únicos responsables de que la bonificación no esté en marcha son ellos", ha afirmado este lunes en respuesta al ex alcalde y concejal del PP, Fulgencio Gil, que ha considerado que la pérdida de esa bonificación (unos 7,5 millones de euros) es el principal problema que tiene Lorca.

Sánchez ha dicho alegrarse de que el PP "recupere la memoria y comience a acordarse de los afectados por los terremotos" al haber pasado a la oposición en el ayuntamiento.

También ha animado a los concejales del PP a insten al Gobierno regional "a trabajar por los afectados, que ocho años después de los terremotos, siguen sufriendo a diario la incertidumbre de posibles embargos", en relación al proceso de justificación de las subvenciones públicas recibidas.

Ha añadido la política socialista que el cierre de los expedientes en curso "depende únicamente de la Comunidad de Murcia de gobierno popular" y ha pedido a los concejales lorquinos del PP que "dejen de ser un obstáculo" para los damnificados por los seísmos.