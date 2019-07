Abascal: "Si Cs no colabora propondremos un gobierno de PP y Vox" en la Región

"Se nos acaba la generosidad y la paciencia", ha sentenciado Santiago Abascal, el líder de Vox, que este lunes ha realizado una visita exprés a Murcia para reunirse con la dirección regional del partido y "mostrar respaldo a nuestros cuatro parlamentarios en la Asamblea de Murcia y para que todo el mundo tenga claro que aquí no hay ningún tipo de división".

Santiago Abascal ha defendido que apoya a los equipos negociadores, "tanto al equipo nacional, encabezado por Espinosa de los Monteros, como al equipo negociador en la Región de Murcia, encabezado por Luis Gestoso". "Han estado trabajando en un ambiente más propio de jugadores de tahúr que de políticos responsables", ha añadido.

Desde la cúpula han apelado a una "reunión a tres bandas con Pablo Casado y Albert Rivera". De no ocurrir, Abascal apuesta por que haya en la Región de Murcia y "gobierno de PP y Vox, y que sea Cs quien se abstenga".

El encuentro, que ha tenido lugar en el hotel NH Amistad de la capital, rodeado de una gran expectación de medios regionales y nacionales, ha reunido a los dirigentes regionales junto a Santiago Abascal, al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y al responsable del comité negociador, Iván Espinosa de los Monteros.

"No vamos a permitir un gobierno de la izquierda", ha asegurado Abascal y ha insistido nuevamente en que se convoque una "reunión a tres urgente para desbloquear" la Región. El presidente de Vox no ha respondido si se sentaría en una mesa a tres en la que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, enviara a otra persona a negociar. Como tampoco ha despejado la duda de si permitirán una nuevas elecciones en el caso de que no haya acuerdo.

Asimismo, ha querido "denunciar las trampas y mentiras de los negociadores del PP en el proceso, tanto en Madrid como en Murcia" y ha añadido que Teodoro García Egea no es un interlocutor válido para negociar tras mentir el jueves. Desmiente que él estuviera siguiendo el debate de investidura junto a Casado, sino que estaban reunidos.

Además, ha criticado "un hecho político intolerable: el 'apartheid' al que Cs quiere someter a Vox y a casi 3 millones de votantes que nos respaldaron".

"Venimos a denunciar la presión a la que también nos han sometido algunos medios de comunicación satélites del PP y de Cs y que nos dicen 'trágala Vox' porque no tenemos otra opción qe votar o que aceptar el menú que PP y Cs nos ponen encima de la mesa", asegura el líder del partido de ultraderecha.



Abascal propondrá un gobierno de PP y Vox si Cs no colabora

Abascal se ha comprometido a despejar su agenda para reunirse con los líderes políticos de la derecha para buscar soluciones: "Por nosotros no va a quedar, volvemos a tender la mano al PP y a Cs para facilitar gobiernos alternativos a la izquierda. Por eso llamaré a Casado y Rivera porque tenemos el deber de reunirnos, cuando ellos quieran y donde ellos quieran".

Sin embargo, ha aclarado que "si el señor Rivera insiste en no alcanzar un acuerdo con Vox y a la vez en exigir nuestros votos, propondremos al Partido Popular en Murcia un gobierno en solitario. Hay 16 escaños del PP y 4 de Vox. En ese caso plantearemos que sea Cs quien se tenga que abstener. No vamos a permitir que sometan a Vox a un chantaje para entregar sus votos a partidos políticos que ni siquiera quieren sentarse con nosotros".

"El PP y Cs son los reponsables de lograr nuestro apoyo. No es Vox el partido que tiene la obligación de darles gratuitamente sus votos", ha sentenciado.



La visita de los cargos nacionales de Vox se produce tres días después de la investidura fallida del candidato del PP a la presidencia de Murcia, Fernando López Miras, por el voto en contra de los cuatro diputados del partido de ultraderecha.

Por otro lado, Santiago Abascal ha pedido la dimisión del ministro Grande-Marlaska y ha tachado de "gravísimas" las declaraciones que realizó sobre el colectivo Lgtbi, que, según él, desembocaron en un hostigamiento hacia Ciudadanos.

Así, ha querido mostrar su solidatidad con Cs: "Nuestra solidaridad no tiene matices pero tiene memoria. En noviembre fuimos hostigados en Murcia, con la tolerancia de la delegación del Gobierno, que permitió que se increpara a los asistentes del acto". Y en aquella ocasión, ha comentado, "ningún partido político mostró su solidaridad hacia nosotros".