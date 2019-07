Los libreros de la Región piden aumentar la ayuda del 'Bonolibro' a 181 euros

La Asociación de Libreros de la Región de Murcia ha solicitado por escrito al Gobierno autonómico que estudie la posibilidad de aumentar la dotación del 'Bonolibro' a 181 euros porque los 170 euros actuales dejan un margen de beneficio "muy pequeño" a los establecimientos y muchos de ellos están considerando no adherirse al sistema para el próximo curso escolar.



Así lo ha hecho saber en declaraciones el presidente de la Asociación, Manuel Elbal, quien prevé que entre un 50% y un 25% de las librerías de la Región podrían renunciar a canjear el cheque, es decir, entre 100 y 50 establecimientos de los 200 que hay en toda la Comunidad.



No obstante, esta cifra no es definitiva porque los colegios están empezando a dar el 'Bonolibro' ahora y otros, incluso, lo darán a partir de septiembre. Así, algunos libreros esperarán a tomar una decisión hasta recibir el cheque, comprobar los libros que han de entregar y el margen de beneficio que tienen con las editoriales.



Elbal ha reconocido que cualquier librería de la Región se puede adherir al sistema del 'Bonolibro' sin tener que pasar por la autorización de la Consejería. La Comunidad confirma que la adhesión al sistema es voluntaria.



En este sentido, Elbal recuerda que el 'Bonolibro' se estrena este año para 5º y 6º de Primaria, pero se ha lanzado con unos márgenes de beneficio "muy reducidos" para el sector. Así, la Asociación envió una carta al presidente de la Comunidad en funciones, Fernando López Miras, pidiendo que se estudie la posibilidad de aumentar la dotación del 'Bonolibro' a 181 euros porque "es un asunto que trasciende a la Consejería".



Los libreros destacan que la Junta de Andalucía está dando 181 libros para 5º y 6º, y reclaman ese mismo montante teniendo en cuenta que el sistema de gratuidad murciano "se ha basado en el andaluz". Elbal ha manifestado que el Ejecutivo de la Comunidad está en funciones y no se sabe quien va a gobernar, motivo por el que no han recibido todavía contestación.





Por su parte, el presidente de la, José Antonio Abellán, ha reclamado a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes que las ayudas del 'Bonolibro' cubran también los gastos de los cuadernillos de actividades, que puede elevarse, al menos, hasta los 150 euros.En declaraciones a Europa Press, Abellán ha recordado que, debido a que los padres eran los que asumían el coste. Desde la puesta en marcha de esta ayuda, el cuadernillo ha sido separado por las editoriales para "hacer negocio"Ha señalado que los precios son fijados por las editoriales, que envían los ejemplares a las distribuidoras, que se encargan de mandarlo a las librerías. Para evitar el coste de los intermediarios,porque "se hacía entre un 20 y un 30% de descuento".En el sistema vigente, el cheque vigente del 'Bonolibro' se eleva a 170 euros, y es el centro educativo el que escoge los libros que debe comprar cada familia. Esos ejemplares pasan a formar parte de un banco de libros durante cuatro años. Si los alumnos necesitan más material, es el propio centro "el que tiene que pagar todo lo que exceda ese límite", asegura AbellánEstas ayudas llegarán también a los alumnos con necesidades educativas especiales, según explicó laSi los centros educativos sobrepasan la cantidad asignada por alumno, el material será sufragado por el propio colegio y no podrá requerir a las familias ningún tipo de contribución económica para la adquisición de manuales.La Consejería de Educación ha calculado quey, en el caso de que se supere, el colegio tendrá que elaborar un informe justificándolo. El presupuesto asignado al programa es de 6,7 millones de euros este año.A los 37.000 estudiantes de quinto y sexto de Primaria que percibirán esta ayuda se suman los 42.000 de tercero y cuarto de Primaria y los de FP Básica, que recibirán los libros utilizados este año por los estudiantes de este curso. En total, 79.000 alumnos recibirán los libros gratis el próximo curso. La implantación del banco de libros es progresiva y llegará a los 220.000 alumnos de enseñanzas obligatorias en 2021.