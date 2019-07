Conesa confía en reunirse mañana con Cs: "Tienen que decidir si pactar con Vox o PSOE"

El líder del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Diego Conesa, ha mostrado el interés de su partido en poder reunirse este mismo lunes con el equipo negociador de la formación naranja.



En una entrevista concedida a Europa Press, Conesa ha corroborado que harán entrega a Cs de un documento programático de gobernabilidad, "en la línea de lo presentado al principio- un documento con cinco puntos para el acuerdo de gobierno- añadiendo estructura de programa", e incorporando casi los 72 puntos de la declaración de intenciones de Cs y PP.



Conesa ha indicado que van a trabajar en ese documentos y entregárselo el mismo lunes, "si admiten la reunión" y "a pesar de que ahora manifiestan otra cosa", en referencia a las declaraciones de la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Isabel Franco, señalando que prefiere ir a elecciones.



Aunque Conesa considera que "Ciudadanos va cambiando a golpe de copérnico", quiere creer en el discurso anterior de Isabel Franco, que había manifestado que de no llegar a entendimiento con el PP, se sentaría con el PSOE.



Diego Conesa recuerda así las dos fórmulas que se la plantean a Cs: un gobierno con PP y Vox o uno con el PSOE, "en el que no sería necesario" la ultraderecha. "Cs tiene que decidir si quiere pactar con Vox con el PSOE", ha mantenido el líder socialista murciano.



Así ha insistido en que su objetivo es "intentar recabar el apoyo de Ciudadanos, si lo admite", pero, advierte, "no quiero espectáculos, y lo que se haga, hacerlo de manera seria", algo que ha planteado este sábado en el Comité Regional del PSOE, y tiene intención de hacer llegar a la sociedad civil, presentando "un documento de cambio, estabilidad y regeneración para la Región", a sindicatos, patronal, colectivos educativos, sanitarios o culturales.



"Estamos trabajando y vamos a trabajar por hacer un refundido entre el documento inicial del PSOE de cinco líneas, los 72 puntos del documento PP y Cs, y nuestro programa de gobierno", para exponérselo a Ciudadanos, "a partir de ahí, si quieren, hablar", ha apuntado el diputado del PSOE.





