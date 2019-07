Los sindicatos claman ''por la dignidad de los trabajadores de hostelería''

Los sindicatos CC OO y UGT han cumplido con lo que venían amenazando durante estos días pasados y han decidido organizar la primera concentración en el Hotel Alegría Dos Playas de Mazarrón para denunciar que los profesionales del sector hostelero de la Región llevan once años sin un convenio que regule y mejore sus condiciones laborales. Mediante el coreo de diversas consignas, con pitos, pancartas y banderas, pretenden que las patronales como Hostemur, Hostecar y Hostetur cedan ante sus exigencias.

Desde CC OO y UGT denuncian que el convenio lleva sin negociarse once años ''y sólo ha sufrido un aumento salarial en estos años de un 5,5%. Asimismo, también se ha perdido un 13% de poder adquisitivo; el IPC ha subido todos los años, pero no los salarios de las personas trabajadoras; hay mucha economía sumergida, ya que en muchas ocasiones los contratos no se corresponden con las horas trabajadas y no se pagan las horas extra; y hay salarios por debajo del SMI (Salario Mínimo Interprofesional)''.

Las patronales, según los sindicatos, han recuperado desde el año 2008 ''sobradamente'' los ingresos del sector: ''aumentan los ingresos por pernoctación en hoteles y ocupación de plazas hoteleras, así como el número de turistas que recibe la Región'', afirman. El problema viene, según los sindicatos, cuando el convenio de Hostelería de la Región, que afecta a más de 35.000 puestos de trabajo directos y 12.000 indirectos, es uno de los convenios ''más precarios de la Región y en comparación con los de otras comunidades''.

El calendario de movilizaciones previsto continuará el domingo de la semana que viene, 14 de julio, donde se llevará a cabo una manifestación desde el Mercadillo de Cabo de Palos al Hotel Entremares en La Manga. Asimismo, también el viernes 19 de julio harán otra marcha desde la Plaza de España de Cartagena hasta la Asamblea Regional. El jueves 25 se concentrarán en la Plaza de las Flores de Murcia. Y, si el conflicto continúa, el lunes 29 de julio se ha previsto una huelga en el sector de la Región. Todas las movilizaciones y protestas se realizarán a las doce del mediodía.

Los diversos dueños de los hoteles donde los sindicatos han decidido concentrarse aseguran que estas protestas hacen que el turista que entra al establecimiento y que viene a disfrutar de sus vacaciones se siente incómodo. También desde las patronales denuncian que si estos visitantes ven que en los hoteles de la Región hay problemas, quizás decidan marcharse a pasar sus días de descanso a otras comunidades, lo que supondría una reducción en los puestos de trabajo en el sector y un menor aporte al PIB regional, entre otras consecuencias.