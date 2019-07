MC asegura que no traicionarán a su líder y pide la dimisión de la alcaldesa

De momento, Movimiento Ciudadano Cartagena no recoge el guante lanzado por Diego Conesa para alcanzar un pacto de gobierno. Los cartageneristas se mantienen fieles a su líder, José López, y señalan que es el PSOE el que debe solucionar sus problemas internos. Desde el partido cartagenerista califican la propuesta del secretario general del PSRM de «delirante», y señalan que el primer paso que tienen que dar los socialistas es la dimisión de la alcaldesa, Ana Belén Castejón.

El viceportavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez, comentó que Conesa propuso ese pacto a José López el pasado sábado, y el líder del partido «dejó muy claro que el problema lo tiene el PSOE, que es quien está pactando con el PP para obtener los frutos de la corrupción y ha tirado 140 años de su partido a la basura».

Los socialistas exigen a José López que dé un paso al lado para permitirles gobernar, pero desde MC aseguran que se mantendrán fieles a su líder: «Todos los votantes de MC pueden estar tranquilos porque no vamos a traicionar a Cartagena, MC no va a traicionarse a sí mismo y no va a traicionar a la persona que lideró la lista más votada».

La suma de los 8 concejales de MC Cartagena con los 6 del PSOE sumaría mayoría absoluta, y bastaría para desalojar del poder a PP y Ciudadanos, aunque para ello se requeriría una moción de censura. Los cartageneristas no rebajan el tono contra el PSOE y califican a Diego Conesa de «pelele de Ana Belén Castejón». «Miente cuando dice que respeta que gobierne la fuerza más votada», dijo Jesús Giménez Gallo.

«El PSOE intenta quitarse los problemas que tiene en casa echándole el muerto a MC. Y no lo vamos a consentir. En esas condiciones estaremos en la oposición», aseguró el dirigente.