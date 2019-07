Miras se muestra "ilusionado y confiado" en llegar a un acuerdo con Vox y Cs

El presidente en funciones de Murcia y candidato a la reelección por el PP, Fernando López Miras, se ha mostrado este viernes "ilusionado y confiado" con que finalmente se llegue a un acuerdo de gobierno con Vox y Cs que le permita repetir en el cargo.

Así lo ha manifestado en declaraciones a varios medios de comunicación, pese a que en la sesión de investidura de ayer, Vox votase en contra de su designación como presidente y rompiese las negociaciones con PP y Cs, tras más de cuatro horas de reunión, asegurando que la formación naranja se negaba a firmar ningún documento con el grupo de extrema derecha.

No obstante, López Miras ha dicho que se sentará "las horas que hagan falta" con Vox para lograr ese acuerdo "que ayer no se consiguió" en la reunión 'in extremis' celebrada por los tres partidos horas antes del pleno de investidura, ya que durante la negociación todo hacía indicar que Vox se abstendría.

"Desde la dirección nacional del partido de Abascal se dio el visto bueno. Yo lo escuché porque estaba puesto el altavoz", ha indicado el dirigente del PP, quien ha agregado que "fue una reunión muy satisfactoria. Se llegó a un acuerdo programático y el propio candidato de Vox, Pascual Salvador, reconoció que había coincidencia".

En este sentido, ha apuntado que "hubo una llamada que hizo que los candidatos de Vox se levantaran de la mesa. Parece ser que hubo declaraciones de dirigentes de Cs en Madrid que no sentaron muy bien", aunque "por la tarde se reanudó la reunión, y hubo buen tono y buena actitud".

Por este motivo, el líder del PP en Murcia espera que se convoque una nueva sesión de investidura y que se llegue a un acuerdo de gobierno "cuanto antes" para dejar de "dar este espectáculo que nos hace ser noticia nacional".

"No quiero buscar culpables de lo que ha pasado pero quiero que haya gobierno cuanto antes porque es lo que han querido los ciudadanos", ha afirmado López Miras, quien se ha mostrado confiando en que la actitud de Vox se pueda transferir a otras ciudades y comunidades donde es clave para formar gobiernos con PP y Vox, como en el caso de Madrid.



El PP nacional critica la "inmadurez política" de Cs y Vox

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha criticado hoy la "inmadurez política" que, a su juicio, han demostrado los "nuevos partidos en este país", en referencia a Ciudadanos y Vox tras el fracaso de la investidura del popular Fernando López Miras en Murcia.

En varias entrevistas, Maroto ha lamentado el "espectáculo" brindado por Vox y Ciudadanos este jueves en Murcia, donde el PP volverá a presentar a Fernando López Miras como candidato a la presidencia, y se ha opuesto a repetir elecciones en esa comunidad o en Madrid.

Para el dirigente del PP, una repetición electoral supondría una "burla para los ciudadanos", ya que estos no tienen la culpa de la "inmadurez política" que, a su juicio, han demostrado los "nuevos partidos".

Tras cinco horas de negociaciones fallidas en una reunión a tres, Vox votó en contra del candidato del PP a presidir el Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, por la negativa de la dirección de Ciudadanos a incluirles en el acuerdo de gobierno que habían firmado para la comunidad.

"Cómo es posible que Ciudadanos (en Murcia) esté negociando durante cinco horas y sus jefes digan que están tomando un café y lo dinamiten todo", se ha sorprendido Maroto.

Según Maroto, el PP "volvió a estar a la altura de las circunstancias, tratando de juntar a dos partidos que no se hablan entre ellos" porque no cayó en el "juego de trileros" que, a su parecer, están manteniendo Vox y Ciudadanos para sacar adelante investiduras en diferentes regiones.

"No se puede hacer cualquier cosa porque uno se siente ofendido o por otra razón incomprensible", ha señalado.

Lamenta que el PP tenga que ejercer de mediador entre partidos que no se hablan entre sí y que, a su juicio, dilatan, entorpecen o bloquean la formación de gobiernos.

"Si todo el mundo se portase como el PP, estaríamos evitando debates como el de Murcia o Madrid", ha enfatizado.

También ha rechazado una repetición electoral en la comunidad de Madrid, donde el PP también hace de mediador y las conversaciones parecen igual de estancadas por las exigencias de Vox y Ciudadanos, al considerarlas "una tomadura de pelo para los votantes".

Y ha lanzado un mensaje a esos dos partidos: "La madurez política es entender que hay que acordar con partidos distintos, que no te puedes llevar siempre el cien por cien de lo que propones".

Ha instado a Vox a decidir si permite un Gobierno de centro derecha -lo más parecido a lo que sus electores han votado- o uno del PSOE con Podemos, y recuerda que esa última opción no representa lo que quiere uno solo de sus votantes.

En su opinión, Vox se ha convertido en "el mejor aliado" y "socio preferente" de Pedro Sánchez.