López Miras no consigue la presidencia de la Región de Murcia, ¿y ahora qué? JUAN CABALLERO

Fernando López Miras ha protagonizado la primera investidura fallida de la historia de la Región de Murcia. Las presiones del PP y de Vox no surten efecto y Vox ha votado 'no' al candidato popular en la segunda votación. ¿Qué pasará ahora? Para evitar el bloqueo institucional después de elecciones, el nuevo Estatuto de Autonomía da a la Asamblea Regional dos meses para investir a un candidato. De no conseguirlo, el presidente del Parlamento Autonómico, Alberto Castillo, disolverá la Cámara al comienzo de septiembre y convocará nuevas elecciones, que tendrán lugar antes de cincuenta y seis días una vez se publique en Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Diego Conesa ya informó al presidente de la Asamblea de sus intenciones de presentarse a una nueva investidura, la segunda tras las elecciones del 26 de mayo. Según ha informado a esta Redacción Alberto Castillo, dejará pasar «una semana» tras el intento fallido del PP para comenzar una nueva ronda de consultas con Diego Conesa y poder valorar si cuenta o no con los apoyos suficientes para superar, al menos, la segunda votación del debate de investidura, que requiere de mayoría simple.

Castillo calcula que podría convocar a la Junta de Portavoces en torno al 16 de julio y establecer las sesiones del nuevo debate los días 18 y 19 del mismo mes (jueves y viernes). Se da la circunstancia de que el presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, se someterá al debate de investidura en el Congreso de los Diputados los días 22 y 23 de julio, justo el fin de semana después del de Diego Conesa, si finalmente decidiera presentarse. Si el aspirante socialista tampoco consiguiera recabar los apoyos necesarios, los grupos parlamentarios de la Asamblea deberán seguir intentando presentar un candidato válido durante el mes de agosto, ya que en septiembre se acaba el plazo.