Isabel Franco, sobre un posible acuerdo con Vox: "Nada de negociar"

El secretario general del grupo de Vox en la Asamblea Regional y negociador del partido, Luis Gestoso, ha afirmado que el voto de su partido esta tarde para la investidura de Fernando López Miras como presidente de la Región de Murcia es no.

Gestoso ha comentado a los medios de comunicación este jueves durante una pausa de la reunión a tres que mantienen PP, Cs y Vox desde esta mañana en la Asamblea Regional que estaban "negociando porque Vox no va a dar un cheque en blanco a nadie que quiera gobernar con sus votos".

Sin embargo, tras conocer las declaraciones del secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que afirmó que Ciudadanos no estaba negociando con Vox, sino "tomando un café", y que "no va a firmar nada" con el partido de Abascal ha mostrado su enfado y ha insistido en que su voto, a pocas horas para la votación, "es no".

Isabel Franco: "Nada de negociar"

"Nada de negociar", así lo ha ratificado Isabel Franco, la portavoz parlamentaria de Cs en la Asamblea, en declaraciones a LA OPINIÓN. "Estamos intentando que salga el acuerdo adelante y que Vox deje de hacer el juego a PSOE y Podemos. El único acuerdo de gobierno es el que han firmado Cs y PP y no se va a modificar", ha asegurado Isabel Franco.

Por su parte, Miguel Garaulet, que ha acudido como representante de Ciudadanos a la reunión ha afirmado que ha sido una "reunión informativa" y ha reconocido que "a lo mejor se tendría que haber hecho antes porque ellos (Vox) se sentían ninguneados, se sentían insultados, sentían que ni los mirábamos". "Les hemos explicado que el mejor acuerdo que necesita esta región para los próximos cuatro años el que tienen el Partido Popular y Ciudadanos", ha insistido.

Además, Garaulet ha dicho que "prácticamente el 80 o el 85% de las peticiones de Vox están dentro del acuerdo programático entre PP y Cs", por lo que no entiende por qué no lo apoyan.



El PP le pide a Cs y Vox que vuelvan a la reunión

El negociador del Partido Popular, José Miguel Luengo, ha pedido a "Vox que vuelva a esta reunión. También se lo pedimos a Cs, porque no hay ningún motivo sólido para deshacer esta reunión, que ha ido por muy bien camino durante esta cinco horas, y no culminar el trabajo" que haría presidente a Fernando López Miras