Vox llama "acojonado y sinvergüenza" a Rivera a 24 horas de la investidura en la Región de Murcia

No parece que haya ningún acercamiento entre las posturas de Ciudadanos y Vox de cara al proceso de investidura que se cierra este jueves en la Región de Murcia. Ambos partidos son los socios necesarios del candidato del Partido Popular, Fernando López Miras, para convertirse en presidente de la Comunidad, pero la formación de Santiago Abascal se niega a votar a su favor ni a abstenerse si no se sienta Cs a negociar con ellos, algo a lo que se ha negado Isabel Franco en repetidas ocasiones. "Ciudadanos no va a llegar a ningún acuerdo de Gobierno con aquellos partidos que quieran hacer retroceder a la Región de Murcia", dijo la diputada en relación a la petición de Vox de derogar algunos artículos de la Ley LGTBI de la Región.



Este martes, justo después de la derrota de López Miras en la primera votación de investidura, Fran Hervías, Secretario de Organización de los liberales, criticaba en redes sociales que Vox comenzara a "paralizar las instituciones alineándose con Podemos y PSOE". Además, ha añadido que "Pedro Sánchez y Pablo Iglesias deben estar encantados con sus nuevos 'socios'".



VOX comienza a paralizar las instituciones alineándose con Podemos y PSOE.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias deben estar encantados con sus nuevos "socios". — Fran Hervías (@FranHervias) 2 de julio de 2019

El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal. Y si no, pactad con el PSOE, que es lo queréis. https://t.co/UcBaS4a9MG — VOX ???? (@vox_es) 3 de julio de 2019

Que se lo digan a @oscarburu que ayer hablaba de un trío sin saber que era uno de los invitados a la orgía. https://t.co/R0d5sMDobY — Isabel Franco (@ifranco) 3 de julio de 2019

A 24 horas de la segunda votación, desdehan respondido por el mismo medio tachando al líder de, de "acojonado y "sinvergüenza". Además, invitan a la formación naranja a dejar "de lamerle el culo a Macron" y sentarse a negociar "como gente normal". "Si no, pactad con el, que es lo que queréis", han insistido.Durante la mañana de este miércoles, el portavoz de la comisión de negociación del partido de extrema derecha,, ha afirmado en Onda Cero que "nadie les ha llamado para negociar nada nuevo", por lo quedel candidato popular.Para rizar el rizo, la líder regional de, ha entrado al trapo y ha metido en la conversación al diputado deen la Región,: "Ayer hablaba de un trío sin saber que era uno de los invitados a la orgía".