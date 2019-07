Reunión 'in extremis' entre el colectivo LGTBI e Isabel Franco

La posibilidad de que se alcance un pacto de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo de Vox ha puesto en alerta a todo el colectivo LGTBI de la Región de Murcia. A pesar de que Isabel Franco les ha prometido que no va a permitir ningún recorte en sus derechos, ayer varios miembros de No Te Prives de Murcia y de Galactyco de Cartagena acudieron con pancartas –en las que se podía leer 'Por la equidad, el respeto y la diversidad'– a las puertas de la Asamblea Regional minutos antes de que se produjera la primera votación de investidura del candidato popular. En un gesto con ellos, Ciudadanos permitió que los representantes del colectivo accedieran al interior del edificio y se reunió con ellos de urgencia tan solo cinco minutos antes de que comenzara al votación.

En el breve encuentro, los defensores de los derechos LGTBI expusieron sus preocupaciones a la dirigente naranja: «No sabemos lo que se ha pactado con Vox». Franco les respondió que desde Cs van «a mirar hacia delante y a avanzar: podéis contar con nosotros, lo llevamos en nuestro programa».

Además, la líder regional del partido de Albert Rivera se mostró muy segura de que no les iba a defraudar: «No pido un voto de confianza previo porque no quiero un crédito,lo que os pido es tiempo para que dejéis que trabajemos y para que veáis lo que hace mi equipo. Lo que sí os pido es que si no hemos cambiado en ningún momento nuestro discurso, confiéis en ello». Después se marchó rápidamente a votar sí a Miras.