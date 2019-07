Oposiciones 2019 Región de Murcia: Crean una cuenta en Facebook con las quejas de los opositores a maestro

Una iniciativa en las redes sociales recoge desde hace días todas las quejas y los problemas que sufrieron los opositores a maestro en las primeras pruebas, realizadas del pasado sábado 22 de junio. En la página de Facebook 'Reivindica tus silencios. Que hagan ruido', se recogen ejemplos de estas quejas, en todo momento, anónimas, "para evitar represalias", explica su promotora.

El objetivo es dar voz a los opositores y "no quedarnos con las publicaciones falsas en las dicen que en Murcia todo fue maravilloso", explica la portavoz de la iniciativa, quien añade que "queremos poder hacer algo, lo que sea por estas personas que están desesperadas por la incertidumbre; se juegan mucho y la sensación que tienen es que no saben si han podido aprobar o suspender, que depende de cómo quieran corregirles".

Entre las principales quejas y denuncias, destaca el hecho de que muchos de los exámenes de las distintas especialidades no se ceñían a la convocatoria; que el número de preguntas era excesivo para el tiempo que había para contestarlas; que los supuestos prácticos eran demasiado largos; que no se escuchaban bien los audios en las pruebas de Música; o "el absurdo secretismo" de los supuestos con respecto a los propios miembros de los tribunales.

En este sentido, una opositora de Educación Primara comenta: "No es de recibo que las personas que van a hacerte y corregirte la prueba, no conozcan la misma hasta que no la reparten entre los opositores. Eso provocó que los tribunales no pudieran resolver dudas, lo que unido a la falta de criterio entre 'ahora se puede subrayar, ahora no, un guión es una marca, bueno pero si está puesto de tal manera no lo es, aplicad el sentido común (perdona??), no hacer dibujos (tema de geometría y no puedo hacer figuras??), bueno ahora llamo por teléfono al del tribunal 1 para preguntar, ahora, 20' después, sí podéis hacer dibujos..', hicieran del proceso un absoluto desastre".

Y otro aspirante a una de las plazas de Audición y Lenguaje relata: "Creo que ha sido una vergüenza y un despropósito como nos trataron a los de Audición y Lenguaje, en el tribunal 10 no nos dejaron numerar y otros tribunales sí. Encima ni guiones y todos los tribunales sí. Hacía calor, nos tuvieron un montón de tiempo en el pasillo, le llamaron la atención, iba nombrándonos muy lentamente. El examen era muy largo y preguntaban cosas que no se ajustaban a la convocatoria".

"Los testimonios son siempre los mismos; dudo que tantas personas estén equivocadas", añade la portavoz, que indica que el objetivo último sería poder conseguir impugnar las oposiciones, aunque reconoce que va a ser muy difícil.

También desde la práctica totalidad de los sindicatos (CC OO, UGT, Sterm, Sidi) se ha estado denunciando las condiciones en las que han tenido que trabajar los miembros de los tribunales de las oposiciones, con "jornadas maratonianas" para cumplir el calendario previsto por la Consejería de Educación; y en sedes donde no había aire acondicionado.

Y, en referencia a las pruebas, Sterm ha apuntado que "parece más un proceso de eliminación que de evaluación" y no se ajustan a la realidad de la enseñanza en las aulas.

La Consejería de Educación convocó en la oferta de empleo público al cuerpo de maestros en la Región de Murcia un total de 1.300 plazas, que se han disputado un total de 11.293 aspirantes. De ellos, 38 son funcionarios de carrera que se presentan para adquirir una nueva especialidad y 218 se presentan por el turno de discapacidad.

Por especialidades, los aspirantes compiten por 334 puestos plazas de Inglés; 249 de Educación Infantil; 195 para Primaria; 117 plazas de Audición y Lenguaje y 218 de Pedagogía Terapéutica.

En total se han nombrado 164 tribunales que ubicados en Cartagena y Murcia, principalmente. Por especialidades, 54 corresponden a Educación Infantil, 23 a Inglés, 3 para Francés, 17 a Educación Física, 5 a Música, 19 a Pedagogía Terapéutica, 11 a Audición y lenguaje y 32 a Primaria.