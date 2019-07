Urralburu: ''Rivera y Franco han entregado el poder a la ultraderecha''

A pesar de que Fernando López Miras no ha conseguido ser investido en la primera votación el portavoz de Podemos Óscar Urralburu ve factible el pacto entre los tres partidos de la derecha y cree que finalmente Vox se abstendrá en el próximo jueves, debido a las coincidencias entre los postulados de los partidos. Eso sí, teme que la formación de ultraderecha acabará influyendo en las decisiones que se tomarán en el Gobierno regional y considera que sus propuestas son "peligrosas".

Según el simil utilizado por Urralburu, el pacto que pretenden alcanzar PP, Ciudadanos y Vox es como un "trío en el que dos no se tocan y uno solo hace algo cuando el otro no mira". A juicio de la formación morada, los populares solo buscan mantenerse "en el poder a toda costa, aunque para ello tengan que abrirle la puerta a la ultraderecha". Sin posibilidad de formar un Ejecutivo de izquierdas, debido a la importante pérdida de escaños en las últimas elecciones, Urralburu cree que debería ser Diego Conesa (sin mencionarlo), por haber obtenido un mayor apoyo en votos, el candidato a la investidura, para abordar las políticas que benefician a los murcianos.

Mientras Isabel Franco abandonaba su escaño momentáneamente, Urralburu fue especialmente duro con ella y le espetó que si la investidura sale adelante, el jueves "será vicepresidenta gracias a los votos de Vox, y pasará a la historia como la política que ha dejado a Vox al mando del Gobierno regional". Al igual que Conesa, en la formación morada también creen que la decisión de Isabel Franco de pactar con el PP y no con la izquierda responde a las pretensiones de Albert Rivera de alcanzar La Moncloa por la derecha, y no por el centro. Posteriormente, Urralburu dejó la frase cómica de la sesión: "Rivera y Franco han entregado a la ultraderecha el poder en la Región de Murcia. ¡Qué ironía!".

El portavoz de Podemos criticó a López Miras, después de su discurso de la tarde anterior, que se niegue a hablar de corrupción. Desde la formación morada se muestran convencidos de que tarde o temprano la investidura saldrá adelante, pero su principal temor es la cuota de poder con la que contará Vox una vez que se forme el gobierno, porque Urralburu cree que PP y Ciudadanos se acabarán plegando ante las exigencias del partido ultraderechista. "Comparten la misma visión de España, 'una, grande y libre', pero les tengo que decir que esa España ya no existe. Tiene una visión de España pobre, tan limitada como su concepto de memoria histórica y regeneración democrática".

Las medidas que más preocupan a la izquierda son las que proponen desde el partido liderado en la Región por Pascual Salvador en materia de inmigración. Saben que coinciden con López Miras en la bajada de impuestos o en el apoyo a la educación concertada en detrimento de la pública, pero la sintonía entre Vox y las políticas contra los inmigrantes implantadas por Trump en Estados Unidos o Salvini en Italia generan especial rechazo desde la izquierda. "Solo con escuchar la palabra deportación me dan escalofríos", destacó. Además, Urralburu recuerda que "Vox se empeña en cosas tan absurdas como lo que ha pasado en Cadrete, donde han votado para eliminar el busto de Abderramán III".

"A lo que ustedes le llaman libertad yo le llamo recortes en derechos individuales y colectivos; cuando ustedes hablan de inmigración, veeo lo que pasa en EEUU e Italia y me da miedo, y cuando hablan de impuestos, veo coincidencia con el PP", dijo mirando hacia donde se encontraban los cuatro diputados de Vox.

Podemos también se postula totalmente en contra de las escasas propuestas del acuerdo firmada por PP y Ciudadanos en materia medioambiental. "En esta Región, el que contamina, no paga", subrayó. "Pero lo peor de su discurso es afirmar que están haciendo su trabajo con el Mar Menor. Los vertidos siguen, y el agua está recuperando ese color verde".



Una negociación seria supondría sentarse alrededor de una mesa quién ha obtenido más apoyo de la ciudadanía, hablar de propuestas, y solo después hablar de sillones. Lo único importante para el PP es el poder, a toda costa, aunque para ello tengan que abrirle la puerta a la ultraderecha.



Ni una palabra en su discurso sobre corrupción, se ve que no le dieron el chivatazo. ¿Quiere que hablemos sobre el acuerdo con Cs, el oculto con Vox? Al leerlo despacito, vemos la enorme sintonía que existe entre los tres partidos. Ustedes van a terminar hablando litereralmente el idioma ultra. Decían los señores de Vox que exigen un acuerdo a tres sobre 3 ejes básicos: a lo que ustedes le llaman libertad, yo le llamo recortes en derechos individuales y colectivos, cuando ustedes hablan de inmigración, veeo lo que pasa en EEUU e Italia y me da miedo, y cuando hablan de impuestos, veo coincidencia con el PP. Comparten la misma visión de España, "una, grande y libre". Eso mismo lo hemos escuchado en esta misma tribuna por PP y Cs. Les tengo que decir que esa España ya no existe, está enterrada en el Valle de los Caídos. Tienen una visión de España pobre, tan limitada como su concepto de memoria histórica y regeneración democrática.

A Vox: Se empeñan en cosas tan absurdas como lo que ha pasado en Cadrete, que han votado para eliminar el busto de Abderramán III.

Programa:

- Problemas de educación

- Medidas económicas

- Ni una sola medida para luchar contra el cambio climático

- La política hídrica no funciona.

- En esta Región, el que contamina, no paga. Ni una medida para eso. Lo peor de su discurso de ayer fue afirmar que están haciendo su trabajo con el Mar Menor. Los vertidos siguen.