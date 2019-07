"Si no se habla de violencia machista es como si no existiese"

"Si no se habla de violencia machista es como si no existiese"

Para nadie ha pasado desapercibido que el candidato a la presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, no haya mencionado expresamente la violencia de género o machista en su discurso de investidura, más aún cuando las agresiones a «mujeres, mayores y niños» –como se ha referido– han ocupado una parte de su intervención. Yolanda González Onandi, coordinadora del grupo de Igualdad y Género del Colegio de Psicólogos de Murcia, y que trabaja con víctimas de violencia de género en el CAVI (Centro de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia) de Las Torres de Cotillas, lamenta que se esté dejando de utilizar este concepto por la entrada de nuevas formaciones políticas.

«La violencia de género existe y es distinta a otras formas de violencia como son las agresiones a mayores o niños». Según explica, «cuando hablamos de violencia machista nos referimos a violencia que ejercen los hombres por el mero hecho de ser hombres». En su opinión, «la cultura machista les hace creerse superiores a las mujeres y se creen con derecho a agredirlas».

La experta subraya, además, que al hablar de «violencia de género no se niegan otros tipos de agresiones» y pide a las instituciones y representantes públicos que «sigamos avanzando» en esta materia porque «de lo que no se habla no existe». En este sentido, a Yolanda González Onandi le resulta llamativo que haya formaciones políticas que, hasta hace poco, trataban el tema de la violencia machista con naturalidad y que ahora eviten hasta ponerle nombre: «¿Se les ha olvidado?».