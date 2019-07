López Miras intenta seducir a Vox sin desairar a Cs

El candidato a presidir la Región de Murcia se refirió a las agresiones "contra las mujeres, los ancianos y los niños" sin mencionar la violencia machista

«Tiendo la mano e invito a Vox a sumar y buscar el acuerdo. Los murcianos depositan en todos nosotros su confianza para una sola cosa: hacer una Región de Murcia más próspera y segura». Con estas palabras el candidato a la presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, pedía ayer el apoyo del partido de Santiago Abascal para ser investido jefe del Ejecutivo. Sin embargo, y a pesar de que el discurso fue del agrado de Vox, no ha sido suficiente para contar con sus votos este martes. Y no por culpa del Partido Popular, sino por Ciudadanos, que según Luis Gestoso, portavoz del equipo negociador de la formación de ultraderecha, «se ha convertido en El Perro del Hortelano, ni come ni deja comer».

Durante todo el fin de semana se produjeron «reuniones discretas» entre los comités de negociación de populares y Vox y «había buena sintonía», pero «Ciudadanos no admite nada», lamentan desde el partido de extrema derecha. «No podemos apoyar a alguien que no sabemos qué va a hacer con nuestros votos, así que no vamos a refrendar un Gobierno en el que esté Isabel Franco».

En Vox están muy molestos con los «insultos» que llevan recibiendo los últimos días desde algunos miembros de la formación naranja, como Miguel Garaulet y la propia Franco: «¿Quién se han creído que son?», se preguntan. Es por esto que emplazan a los de Albert Rivera a «que no se pongan tan dignos» y a «hacer algo». Por el momento, y si nada cambia en Cs, Vox votará contra la investidura del popular Fernando López Miras tanto hoy –que necesita mayoría absoluta– como el jueves –que le bastaría con una mayoría simple–.

Para el portavoz del partido, lo que subyace a este desprecio es «un pacto entre Ciudadanos y PSOE»: «Tienen que usarnos como excusa porque saben que van a traicionar a sus votantes, que son de centro-derecha, y no lo entenderían».



«No se recortarán libertades»

El candidato del Partido Popular, Fernando López Miras, no solo pidió el apoyo de Vox en su discurso, sino que también dijo que está «convencido» de que su compromiso con la extrema derecha es «perfectamente compatible con el acuerdo alcanzado previamente con Ciudadanos». El único límite, prosiguió, es la «garantía de que no se recortarán libertades individuales», en clara alusión a la Ley de Igualdad LGTBI de 2016 para la que Vox pidió que se modificaran los artículos , entre ellos el que tiene que ver con la posibilidad de que los niños reciban charlas afectivo-sexuales en los colegios sin el consentimiento expreso de sus padres. Más allá de eso, López Miras quiso comprometerse «oficial y públicamente» para desarrollar «aquellas políticas comunes que demandan».

En materia laboral, el aspirante propone para la X legislatura un «empleo de calidad, estable y en condiciones de absoluta igualdad entre hombres y mujeres». Adelantó también su intención de que las empresas se puedan abrir en la Región «en menos de una semana y por vía telemática» simplificando los trámites, «ampliar a tres años la cuota cero para autónomos» y crear una cuota «reducida para los nuevos emprendedores con menos ingresos».

Para López Miras, el Partido Popular ha encontrado «una simbiosis perfecta con Ciudadanos» a la hora de defender «la libertad de los padres y madres para elegir el modelo educativo y también el centro», punto en el que coinciden también con Vox, apostilló. El presidente en funciones reconoció que la Comunidad sufre de una tasa de abandono escolar muy elevada y aseguró que su futuro Gobierno potenciará el «programa de refuerzo educativo» y llevará a cabo un «proceso de permanente armonización entre la oferta de ciclos formativos y las necesidades de las empresas».

Varios fueron los puntos en los que Fernando López Miras pidió que todos los diputados de la Cámara «fueran de la mano». Sin nombrarla, algo que después fue criticado por algunos miembros de la oposición, el candidato popular se refirió a la violencia de género. En un guiño a Vox, el dirigente se refirió a la «violencia contra las mujeres, los ancianos y los niños» e hizo hincapié en la necesidad de «concienciar a la sociedad», «educar a nuestros menores» e «instar a que se denuncie».

Miras aprovechó para criticar al Partido Socialista cuando habló de la financiación autonómica. «Desde que José Luis Rodríguez Zapatero aprobara el actual sistema, la Región de Murcia sufre una injusticia histórica, un agravio comparativo intolerable», subrayó. Así, pidió alzar desde la Asamblea Regional «una sola voz» para exigir al Gobierno de España la «inaplazable reforma».

El Trasvase Tajo-Segura ocupó también unos minutos del discurso de investidura, en donde el candidato remarcó que se trata de una «herramienta fundamental para combatir la desertización» y una «parte esencial de una política medioambiental coherente». Asimismo, también puso el acento en el Mar Menor y afirmó que «entre todos debemos contribuir a su protección y conservación». Por un lado, López Miras acusó al Gobierno de España de haber paralizado el Plan de Vertido Cero por no haber liberado el presupuesto comprometido para su ejecución, mientras por otro, quiso dejar claro que «los agricultores han sido y son parte de la solución, nunca el problema, como algunos han pretendido hacer creer».

También afeó a la izquierda su política fiscal: «Su modelo es el de los impuestos elevados para alimentar un Estado hipertrofiado y una Administración que dirige la vida de los ciudadanos». Frente a esto, defendió el suyo, basado en «la libertad en todos los ámbitos» y una fiscalidad reducida. Aprovechó después para recordar que en la Región «los hijos ya no pagan por recibir la herencia o la donación de aquello que sus padres ganaron con esfuerzo».



Sin cordón sanitario

El candidato a la presidencia se mostró ayer en su discurso de investidura «dispuesto a hablar con todos. No hay vetos por mi parte, no renuncio a hablar con nadie porque, cuando se trata del bien común, no caben los personalismos ni los partidismos». Delante de los diputados de Ciudadanos, que se niegan a tener lazos con Vox, López Miras subrayó que «los murcianos acentuaron con sus votos que querían un Gobierno reformista y liberal». «Mi único cordón sanitario –remarcó– estará fijado en no renunciar al progreso de los ciudadanos».