Un discurso llevadero

Pues que estuve hablando un buen rato con la lideresa de Cs Isabel Franco y me pareció bastante convencida de que ella no va a gobernar con los de más allá: 'con estos sí, con los otros no', me dijo, y me presentó a Ana Martínez Vidal, a la que no tenía yo el gusto de conocer, pero ella sí tenía el disgusto de haber leído hace tiempo una crítica a una actuación suya como concejala, que escribí aquí, hace ya años, que le sentó bastante mal porque, por lo visto y a su juicio, y al de su familia, me había pasado un poco, cosa que no me extraña.

El líder absoluto de Vox en Murcia, Pascual Salvador, me vio en un pasillo, y, sin más, vino y me dijo que su colega Juan José Liarte no llamó 'puta' a la ministra de Defensa en funciones, como yo decía en estas páginas, el domingo. 'Amos, anda', le respondí yo cachazudo. 'Que sí, que te lo digo yo, que no se lo llamó', insistió. 'Más que esto de negar lo evidente, me hubiera gustado que os hubieseis puesto en plan: 'sí, se lo llamó, ¿qué pasa?', e incluso que hubiera sacado pecho', le dije yo con saña. Pero él nada, dale que te pego con que no y no. A ver si el fiscal opina lo mismo.

Con el alcalde de Murcia, José Ballesta hablamos de lo bonito que es ser alcalde del pueblo de uno, y lo agradable que le resulta que alguien lo pare por la calle y le solicite algo en plan confianza, que él puede solucionar en cuanto llega a su despacho. Recordamos cuando era rector, cuando era consejero y cuando su padre, un excelente médico, atendía a mis hijos que tenían fiebre, a veces, por teléfono. Pero es que, el doctor Ballesta Senior conocía a los chiquillos perfectamente, y sabía qué necesitaba cada uno con solo decirle el nombre. Pedro Rivera, el consejero de Presidencia en funciones, que, por cierto, dice no saber nada de su futuro en el gobierno de López Miras, pero que me da la impresión de que sí sabe, charlaba también con el alcalde y conmigo, pero más bien de comics y de cine, en lo que es un especialista, y de la revista Jot Down que es un gusto que compartimos.

Adela Martínez-Cachá, consejera de Educación en funciones, me hizo saber que es muy aficionada a las series, y que se fía de lo que yo aconsejo aquí en este tema porque en general coincidimos en nuestros gustos: 'Ayer mi marido y yo nos vimos los cinco capítulos de Chernobyl de una sentada' (era domingo) 'Yo no la he visto. No tengo esa plataforma', le digo. 'Pues es buenísima. Lo que tienes que hacer es darte de alta, y, como el primer mes es gratis, la ves, y ya si te apetece, te quedas y, si no, no', me sugiere. La verdad es que me lo voy a pensar porque parece una buena idea que no se me había ocurrido. Claro, por eso ella es consejera y yo no.

Saludo al secretario general de todos los Partidos Populares de España, Teodoro García, que hace su entrada triunfal en el hemiciclo junto al candidato a Presidente, Fernando López Miras. 'Teodoro, ¿has venido a arreglar los pactos?', le pregunto. 'Pues sí. A ver si se aclaran éstos', me responde sonriendo y señalando al infinito, más allá, donde está Vox, 'plus ultra', que decían aquellos locos romanos. Se le nota a Teodoro el poder que ostenta. No sé en qué, pero se le nota.

Y también hablé con el rector de la UMU, José Luján, sobre carreras universitarias y jóvenes estudiantes, con el presidente del Consejo Económico y Social, José Antonio Cobacho, acerca del padre de uno de los tratantes de pactos que, por lo visto, era un gran profesor de Derecho, y con Noelia Arroyo, vicealcaldesa de Cartagena que está feliz con su decisión de pactar con Ana Belén Castejón. '¿Has tenido tú problemas en tu partido?', le pregunto. 'Yo, ninguno', me responde.

Y, a estas alturas, quizás ustedes estén pensando: '¿Pero este payo fue al discurso de investidura del presidente López Miras, o a una fiesta con cervezas y canapés?' '¿Y por qué no hablan todos del discurso?'.

La verdad, tienen razón para el mosqueo, pero es que, los discursos de investidura, oído uno, oídos todos, y este no fue precisamente original, ni especialmente brillante, aunque llevadero, que ya es mucho.

A mí me gustó que reconociera que hay hombres y mujeres en esta Región que trabajan 8 horas cada día, y que, a pesar de eso, viven en la pobreza, y que este es un problema que hay que erradicar, entre otros muchos que sufrimos los de aquí. Pero también celebré que le dijera a Vox que de recortar libertades individuales nada, que está dispuesto a mucho a cambio de sus votos, pero que lo conseguido está ahí y eso no se quita, Santa Rita. El resto, pues que lo del agua, la Formación Profesional (no ha habido en toda la historia de la Asamblea un discurso que no aluda a la necesidad de mejorar la FP), el Mar Menor, echándole la culpa al Gobierno Central, que eso no se lo cree ya nadie, etc., etc. Lo de siempre, ya les digo.

(Releído esto, me prometo a mí mismo que mañana tengo que hablar con alguien que sea de izquierdas. Por ver qué se siente).