En defensa de la gestión eficiente del agua

La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) se manifiesta sobre los resultados de un estudio de la Universidad de Murcia (UMU) que concluye que a juicio de los autores, la gestión directa del servicio de suministro de agua mostraría niveles de eficiencia mayores que en la gestión indirecta.

"Desde hace unos días, diversos medios de comunicación se han hecho eco de un reciente estudio elaborado por varios profesores de la Universidad de Murcia sobre la eficiencia en los servicios de suministro de agua potable". AEAS desea poner de manifiesto que no puede avalar las conclusiones del citado estudio porque, a su juicio, carece del rigor técnico necesario. Y ello principalmente porque los datos en los que se basa son incoherentes, incompletos e inexactos. Estas son las razones que da la Asociación:

1. Según indican sus autores, el estudio se basa en datos de 2014, que determinados Ayuntamientos españoles remitieron al Ministerio de Hacienda, para cumplir con una Orden Ministerial aprobada entonces. Tal y como AEAS criticó en aquel momento, la información que se solicitaba a los Ayuntamientos era fragmentaria y heterogénea, además de que no tenía en cuenta las condiciones de calidad del servicio prestado. Por lo que no permitiría obtener conclusiones fiables, tal y como ha sucedido con el artículo citado.

2. Adicionalmente, la participación de los Ayuntamientos fue muy deficiente. Buena parte de los Ayuntamientos no indicaron correctamente cómo gestionaban los servicios de abastecimiento de agua. Y, sobre todo, la mayor parte de los municipios que gestionan el servicio de suministro de agua directamente declararon que la prestación de este servicio no suponía ningún coste. Algo que, evidentemente, no puede ser cierto y que impide realizar cualquier comparación válida.

Para terminar, AEAS es consciente de la dificultad que entraña llevar a cabo estudios como el que en este caso han pretendido acometer los autores, dada la dispersión y heterogeneidad de la información existente. Por ese motivo, desde hace años esta Asociación aboga por la creación de un organismo regulador u observatorio único que se encargue de establecer parámetros comparables y de analizar la calidad y eficiencia del servicio público de suministro de agua en los distintos municipios españoles.

Aeas es una asociación profesional, sin ánimo de lucro, de la que forman parte tanto operadores públicos como privados, dedicada a la promoción y desarrollo de los aspectos científicos técnicos administrativos y legales de los servicios urbanos de abastecimiento de agua y saneamiento.

Durante los últimos años AEAS viene publicando diversos estudios sobre el suministro de agua potable y saneamiento en España, sobre las tarifas de agua urbana, y sobre las necesidades en infraestructuras del sector, entre otros.