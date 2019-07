Conesa vuelve a ofrecerse a Cs para formar gobierno y echar al PP

El portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Diego Conesa, ha asegurado que "no tira la toalla" y ha reiterado su ofrecimiento a Ciudadanos para formar un Gobierno que desaloje al PP de la comunidad autónoma, puesto que el pacto que ambos partidos han alcanzado, ha dicho, está "vacío" y solo supondrá continuidad.

El dirigente socialista ha abierto este martes los turnos de réplica del debate de investidura, y lo ha hecho con un mensaje directo a la líder regional de Ciudadanos, Isabel Franco, a quien ha advertido de que está llevando a la presidencia al "perdedor de las elecciones", en su actual posición política "porque así lo decidió el imputado Pedro Antonio Sánchez".

Además, le ha recordado que Cs se presentó a las elecciones con la promesa de un Gobierno de cambio y regeneración política que no será posible si el PP sigue liderando el gobierno regional, ya que "la única alternativa de cambio es el PSOE".

"Señora Franco, me hubiese gustado que usted y yo hubiésemos venido a decir que un nuevo tiempo está a punto de comenzar, para salir del pozo, presentarnos ante España con una imagen nueva", ha lamentado, porque, "frente al cambio imprescindible", hoy los diputados de Cs "votarán continuidad".

En ese sentido, ha subrayado, "no estamos ante un gobierno de cambio, sino ante un cambio de gobierno", ya que PP y Cs "han pactado que nada cambie" a través de un acuerdo programático "vacío", con premisas que "todos" podrían suscribir, ya que no son más que "buenas voluntades" y "fantásticos deseos", pero sin ninguna valoración económica sobre cómo ponerlos en marcha.

Por ello, ha considerado, los graves problemas de la comunidad autónoma, cuyos indicadores sobre pobreza y exclusión son de los más altos del país, reconocidos incluso por el candidato del PP, Fernando López Miras, en su discurso de investidura, no se solucionarán con ese pacto.

Tampoco se aportan soluciones a los problemas de la educación o la sanidad, ha dicho, y ha considerado que las medidas de regeneración planteadas no pueden tener credibilidad alguna.

"Con este acuerdo lo que hacen es blanquear al PP. Sabe a ciencia cierta que no es un socio aceptable y fiable en esta lucha, esa compañía les terminará contaminando, serán cómplices, y les tocará defenderlo como portavoces del gobierno", le ha advertido a Franco.

"No me resigno a seguir teniendo más de lo mismo y estar a la cola de todos los indicadores que miden el bienestar social", ha subrayado, y ha añadido que "llegado el momento", él mismo propondrá "un cambio real", ya que "inexplicablemente" Ciudadanos ha dejado pasar ya tres oportunidades para "desalojar" al PP del Ejecutivo favoreciendo, no un "cambio real", sino un "simulacro de cambio".

Por último, le ha recordado a los de Albert Rivera que en el pacto suscrito con el PP falta "el logo y la firma de Vox", ya que sus cuatro votos son imprescindibles para alcanzar la mayoría absoluta de 23 escaños, puesto que los 16 diputados del PP y los 6 de Cs no llegan a esa cifra.

En su opinión, si Cs no ha facilitado el cambio de Gobierno en la región se debe a la presión que ha recibido el partido de su dirección nacional, por lo que ha insistido en que mantiene su "mano tendida" para poder propiciar ese cambio.