Mazarrón, prueba de fuego en el conflicto de la negociación del convenio de hostelería

''El convenio de hostelería debe recuperar derechos, no destruirlos''. Con esta frase los sindicatos de Comisiones Obreras (CC OO) y UGT han decidido plantarle cara a las patronales del sector en la Región, como Hostemur, Hostecar y Hostetur, para iniciar una serie de movilizaciones que se extenderán a lo largo de todo el mes de julio, a pesar de que tanto sindicatos como patronales están inmersos en un nuevo proceso de negociación.

Según CC OO y UGT, desde el año 2008 las patronales en la Región han recuperado ''sobradamente'' los ingresos del sector: ''aumentan los ingresos por pernoctación en hoteles y ocupación de plazas hoteleras, así como el número de turistas que recibe la Región'', afirman. El problema viene, según los sindicatos, cuando el convenio de Hostelería de la Región, que afecta a más de 35.000 puestos de trabajo directos y 12.000 indirectos, es uno de los convenios ''más precarios de la Región y en comparación con los de otras comunidades''.

''Este convenio lleva sin negociarse 11 años y sólo ha sufrido un aumento salarial en estos años de un 5,5%. Asimismo, también se ha perdido un 13% de poder adquisitivo; el IPC ha subido todos los años, pero no los salarios de las personas trabajadoras; hay mucha economía sumergida, ya que en muchas ocasiones los contratos no se corresponden con las horas trabajadas y no se pagan las horas extras; y hay salarios por debajo del SMI (Salario Mínimo Interprofesional)'', denuncian.

Por último, en un comunicado conjunto, CC OO y UGT defienden ''una retribución digna y la recuperación del poder adquisitivo, sin renunciar a derechos adquiridos. El complemento de Incapacidad Temporal es innegociable''. El calendario de movilizaciones acordado por los sindicatos es el siguiente: el sábado 6 de julio se concentrarán a las 12 horas en el Hotel Bahía de Mazarrón; el domingo 14 de julio se llevará a cabo una manifestación desde el Mercadillo de Cabo de Palos al Hotel Entremares en La Manga. El viernes 19 de julio harán otra marcha desde la Plaza de España de Cartagena hasta la Asamblea Regional. El jueves 25 se concentrarán en la Plaza de las Flores de Murcia. Y, si el conflicto continúa, el lunes 29 de julio se ha previsto una huelga en el sector de la Región. Todas las movilizaciones y protestas se realizarán a las doce del mediodía.

Precisamente, la primera movilización se llevará a cabo en el establecimiento que regenta la presidenta de la Asociación de Hosteleros de la Costa Cálida (Hostetur), Soledad Díaz. Para la presidenta de esta patronal, ''la fórmula de manifestarse en los hoteles no resuelve el conflicto, sino en la mesa de negociación''. Según Díaz, la manifestación que se llevará a cabo el próximo sábado a las puertas de su hotel ''violentará al turista que entra al establecimiento y que viene a disfrutar de sus vacaciones''.

''Estoy totalmente en desacuerdo, como se lo he manifestado a los sindicatos, con que haya sido mi establecimiento el elegido, más cuando estamos en plena temporada alta. Defiendo y me parece estupendo la libertad de huelga y manifestación de lo que cada uno considere libremente, pero tienen que pensar que donde termina el derecho de uno comienza el del otro. Mi establecimiento no es representativo ni en tamaño, ni en capacidad y no tiene visibilidad. Si queremos calidad en el destino, ésta debe de empezar por dejar a la gente que libremente decida a dónde ir'', señala Díaz.

Desde Hostemur, su secretaria general, Laura Mateo, indica que ''no tiene ningún sentido llevar a cabo las movilizaciones cuando las patronales están sentadas en la Mesa de Negociación dispuestas a hablar. Mateo confirma que las patronales ''no se van a dejar amedrentar'' ante las amenazas de los sindicatos.

Mateo considera que esta paralización unilateral de las negociaciones perjudican tanto a los clientes como a los trabajadores y empresarios. Asimismo, también indica que estas movilizaciones podrían hacer cambiar la decisión de los posibles turistas que acudan a la Región durante estos días: ''Si ellos ven que en los hoteles de la Región hay problemas, quizás decidan marcharse a pasar sus días de descanso a otras comunidades, lo que supondría una reducción en los puestos de trabajo en el sector y un menor aporte al PIB regional, entre otras consecuencias'', sentencia.

Por otra parte, Díaz asegura que en su establecimiento son cumplidores de las normas y del funcionamiento de los turnos. ''Hay muchas comunidades en las que los convenios de restauración y hospedaje están separados porque son problemáticas distintas, ya que ambos sectores tienen diferentes horarios, por ejemplo''. ''A pesar de que yo regente un hotel, mi cocina se cierra a las doce de la noche. Damos un servicio a los clientes, pero no tengo nada que ver con el restaurante que está en la calle y que cierra a las dos de la madrugada'', concluye.